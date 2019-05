Bolos Ribamontán avanza en la Copa Fran Rucandio birla durante el partido de ayer con Cecín, Domínguez y De la Torre al fondo. / Sane Los de Loredo superan con rotundidad a Casa Sampedro y se convierten en el primer equipo que se mete en los cuartos de final BORJA CAVIA Santander Miércoles, 15 mayo 2019, 07:20

Ribamontán Construcciones Portio se convirtió ayer en el primer equipo que avanza a los cuartos de final de la Copa Presidente. La peña de Loredo superó con comodidad a Casa Sampedro y ya espera en cuartos de final al ganador de la eliminatoria entre Noja Hermanos Borbolla y Sobarzo que tendrá su primer asalto mañana.

En el tercer partido entre ambos conjuntos en apenas una semana el balance es de una victoria para cada equipo y un empate. La igualada había tenido lugar precisamente en la ida copera, por lo que el duelo de ayer presentaba un pronóstico incierto, sobre todo teniendo en cuenta la cordillera en la que se ha convertido el juego de Ribamontán en las últimas semanas y en la que poco a poco se van imponiendo los picos altos.

Ayer tocó la cara A, especialmente desde birle. El choque se abrió desde los dieciocho metros y con el emboque a la mano, colocado por Casa Sampedro. Pulgaristas consumados, los locales sin embargo lograron derribar 46 palos gracias a un emboque de Fran Rucandio.

Idéntica cifra lograban en el segundo parcial, esta vez sin jugada máxima y desde los quince metros, después de que los de Torres hubieran alcanzado los 43. Chico matado y partido encarrilado, una ventaja que reafirmaron los de Ribamontán en el tercero después de volver a cerrar desde los dieciocho metros.

En el último Casa Sampedro intentó a la desesperada mantener la eliminatoria viva y se colocó en los diecinueve metros, la máxima distancia permitida en el torneo de KO al haber todavía equipos de Primera. No era la tarde de los de Benito Fernández, que apenas llegaron a los 27 bolos. Esta vez no llegó a los cuarenta la cuadrilla de Loredo, pero con otro gran birle lograban una saca de once palos que hizo que ni siquiera tuvieran que birlar en la segunda tirada.

Ribamontán se convierte así en el primer equipo que avanza a cuartos de final, una ronda en la que se medirá al vencedor del partido entre el filial de Borbolla y Sobarzo, que juegan la ida el jueves.