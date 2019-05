Roper y Hermanos Borbolla se perdonan En un maratoniano partido de casi tres horas ninguna de las peñas pudo rematar en los momentos clave BORJA CAVIA Santander Jueves, 2 mayo 2019, 07:26

Roper Bahía Real y Hermanos Borbolla igualaron en la tarde ayer en un partido maratoniano en el que ambos se perdonaron la vida mutuamente. Tras casi tres horas de juego los camargueses mantienen la ventaja en el liderato con sus rivales, mientras que los de Noja pierden una oportunidad de acercarse al liderato.

Si el miedo a ganar es un condicionante poderoso a la hora de marcar el rendimiento de un jugador, el miedo a perder lo es aún más. En la tarde de ayer, bien fuera por el miedo, por los nervios o porque, simplemente, los bolistas no tenían su día, Roper y Borbolla se fueron perdonando chicos de manera sucesiva hasta que el duelo acabó en un empate que ni perjudica ni beneficia a ninguno de los dos, sino todo lo contrario: deja las cosas como estaban hasta el incio del partido.

Si alguno de los dos conjuntos escondía un as bajo la manga decidió guardarlo para más adelante. Para abrir el partido, Roper se fue a veinte metros y Noja colocó la raya al medio al pulgar. Se las prometía muy felices la parroquia local cuando Pedro Gutiérrez abrió con siete palos, pero el entusiasmo quedó ahí puesto que el resto de la tirada fue tan poco brillante que se quedaron en 30. No fue mucho mejor la tirada de los visitantes, que pese a ello logró una saca de cinco tras una última bola de Alberto con esa cuantía desde el tablón de fondo y mirando a la fila del medio.

De segundas tampoco fue bueno el rendimiento de los locales, que mandaron a los costeros a unos 30 palos que alcanzaron con facilidad.

En el segundo parcial llegó el primer cambio con respecto a la táctica habitual de ambos. Borbolla se fue hasta los veinte metros, pero Roper optó por subir la raya hasta colocarla en su máxima altura. Las dos cuadrillas apostaban al derribo por desgaste del rival, como se volvió a demostrar en este segundo chico, en el que los de Noja sacaron tres de primeras, con caballo abierto incluido de Ocejo para los de casa, pero dejaron a Roper a tiro de 32 para igualar. La subida fue discreta, doce palos, pero dos bolas iniciales de birle de cinco de Rubén y Carlos allanaron el camino el empate. Con menos de 60 bolos los locales se hacían con el parcial.

Ambas partidas optaron por comenzar desde los veinte metros, aunque las dos bajaron de tiro a mitad del choque

La sensación general en la bolera era que los veinte metros eran malos para los dos. Se reunieron ambas cuadrillas para estudiar la situación...y no variar la táctica. Hasta el fondo de la bolera y al medio al pulgar. Si en los anteriores chicos ya se habían perdonado los dos equipos, en el tercero los nervios acabaron de hacer mella. Primero perdió la oportunidad Roper, que después de subir diecinueve y de llevar 31 a falta de cuatro bolas no fue capaz de llegar alcierre. Para no ser menos, Borbolla, tras dieciséis de subida, arrancó el birle con una bola de seis de Lolo y otra de cinco de Óscar, pero una blanca de Alberto cambió la dinámica y les impidió llegar a los cuarenta. Para no variar, tocaba volver a tirar. Esta vez Roper decidió ser todavía más generoso y quedarse en 25, por lo que los visitantes volvían a adelantarse en el marcador.

Con algunos aficionados ya abandonando la bolera, el cuarto chico no fue apto para cardiacos. Borbolla se bajó hasta los diecisiete metros para en la primera tirada dejar dos bolas en la caldera. Con una queda de cuatro de Pedro y una coneja de birle de Ocejo Roper tampoco cerraba, aunque sí lograba una saca de ocho palos. Rubén había subido el cachi a la diagonal con valor veinte, una circunstancia que aprovechó Alberto Díaz para mostrar su buen pulso, acertar y mandar a ganar a los locales a 47. Rozaron el emboque Pedro y Carlos, pero fue Rubén con la penúltima bola el que estacó y volvió a igualar para los suyos.

Ya visto por los locales que ayer no era día para tirar de veinte Roper se vino a los quince metros en busca de una bolada que, al menos, obligara a Noja. Con el emboque al pulgar y una pequeña caldera para subir el emboque a la diagonal, los de Maliaño lograron superar los cuarenta después de un mal final del birle, una cifra que dada la distancia de tiro parecía insuficiente...pero que lo fue. No acertaron de tiro los costeros, pese a que Óscar cerró la subida con siete e inició el birle con cinco, y aunque llegaron con opciones a la última bola no llegaron.

Para el epílogo Borbolla se fue de nuevo hasta el último tiro del corro y, cuando peor iba la jugada tras un caballo de Lolo, Alberto volvió a demostrar que cuando de embocar se trata no tiene rival y acerto a derribar el cachi situado en el sitio. Pese a lograr la jugaba máxima el resto de la tirada fue pobre y, con una blanca de Óscar de birle incluida se quedaron en 33, uno menos que los derribados por su rival. Tocaba esperar para conocer la resolución de un partido que para ese momento discurría ya por las dos horas y media de juego.

Noja subió diecinueve palos y pese al irregular birle fue capaz de llegar a 39 con una última bola de cinco de Chin, con lo que obligaba a los locales a repetir su registro para llevarse el chico. Roper no cumplió con la obligación y, después de casi tres horas de bolos el partido llegaba a su fin con empate.