Salmón es el más fuerte en Solórzano Jesús Salmón fue el jugador más destacado en Solórzano. / Antonio 'Sane' El capitán de Hermanos Borbolla Villa de Noja se impone en el concurso Granja Santander de Torreón, al vencer en la final a Pedro Gutiérrez MARCO G. VIDART Santander Domingo, 9 septiembre 2018, 10:21

Siempre es uno de los grandes favoritos a todo. Estén o no estén sus principales rivales en esto de tirar bolos. Si Jesús Salmón tiene un día inspirado, pocos jugadores pueden hacerle sombra. Pero ayer, en la fase final del concurso Granja Santander de Torreón, además no estaban sus némesis de esta temporada. Un Óscar González que está en un altísimo estado de forma, sobre todo tras conseguir su séptimo título de campeón de España, y un Víctor González que en este curso ha presentado sus cartas para ser considerado como el tercer grande del asunto. Así las cosas, el camargués se presentaba en la bolera de La Puente, en Solórzano, con el cartel de gran favorito a hacerse con el torneo. Y no defraudó. Salmón se impuso en la final del torneo a un Pedro Gutiérrez que está cuajando un más que buen tramo final de esta temporada 2018. En la final a corro libre, Jesús Salmón se impuso al bolista de Peñacastillo Anievas Mayba por un ajustado 3-2 en Solórzano.

Ocho jugadores se daban cita en el corro de La Puente. En las tiradas clasificatorias, en los últimos días de julio y primeros de agosto, Salmón había derribado 135 palos para clasificarse con la cuarta marca entre los ocho mejores. Pero ayer, en la ronda de cuartos de final, ya puso en serio aviso a sus rivales. Sus 141 palos derribados fueron, de largo, la cantidad más alta de esa ronda. A diez de distancia, 131, se situaba Noel Gómez (Renedo), mientras que Pedro Gutiérrez, que había entrado en esta fase final del concurso con el mejor registro en las clasificatorias (147 bolos) se quedaba ayer en cuartos en 126. Carlos García, el zurdo de Puertas Roper, tiraba 120 para conseguir el último billete para las semifinales del torneo. Fuera se quedaban Carlos Gandarillas (Peñacastillo Anievas Mayba) y Lolo Lavid (Hermanos Borbolla Villa de Noja, ambos con 118; Pablo Lavín (San José), con 115 y Alfonso Díaz (Casa Sampedro), con 111 palos derribados.

El todavía capitán de Hermanos Borbolla -aunque las competiciones por equipos ya hayan tocado a su fin- demostró en semifinales que que la tarde en Solórzano era suya. Sus 142 bolos se convirtieron en la cifra de palos derribados más alta de la jornada y totalizar en las dos rondas 283 bolos. Con 128, Pedro Gutiérrez acompañaba al camargués a la final del torneo al sumar 254. Los 123 que tiró Carlos García para sumar 243 se revelaron insuficientes y no le valieron más que para ocupar la tercera posición en la clasificación general del torneo. Más aún lo fueron los de Noel gómez. El jugador de Renedo, tras una buena ronda de cuartos de final, se quedó con apenas 107 en las 'semis' para sumar 238 y no tener opciones.

Salmón ya fue el más destacado tanto en las rondas de cuartos de final como en las semifinales

Tal y como pintaba la tarde, Salmón aparecía como el gran favorito para levantar el título. Pero la final a corro libre ante Pedro Gutiérrez fue de lo más apretada. Por un ajustado 3-2 Salmón se hacía con la victoria en uno de los pocos tornos del circuito de Primera que quedan en el calendario. San Cipriano, en Panes (Asturias); el San Miguel, en Cosío; y el San Mateo, en Reinosa, son los últimos que quedan antes de que el Ciudad de Barcelona y el Bahía de Cádiz pongan punto y final a la temporada bolística de 2018 para los mejores jugadores.