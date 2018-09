BOXEO Sergio García sigue a la espera de rival para poder combatir el día 29 Sergio García está cada vez más cerca de poder competir por el título europeo. / Luis Palomeque Los organizadores de la velada negocian con un púgil francés, y de llegar a un acuerdo el próximo sábado se pondrá en juego el título continental como estaba previsto ASER FALAGÁN SANTANDER. Sábado, 22 septiembre 2018, 07:46

Sergio García vive una tensa espera. Los organizadores de la velada en la que el próximo sábado debe combatir -si encuentra nuevo rival- por el Campeonato de Europa superwelter trabajan contrarreloj para mantener el calendario previsto. Ayer no consiguieron cerrar la contratación de un nuevo adversario que sustituya a Zakaria Attou, desposeído del título tras anular por segunda vez su combate ante el cántabro, en este caso aduciendo una lesión. Pero están muy cerca y, ahora sí, son optimistas.

El plazo se agota, y como ya anunció el propio púgil torrelevaguense este mismo fin de semana debe recibirse ya una respuesta definitiva para con el lunes como horizonte máximo confirmar la celebración de la velada o, por el contrario, suspenderla y devolver el dinero. Lo que está claro es que el cántabro combatirá por el título continental, toda vez que es el aspirante oficial y ha sido su adversario quien ha suspendido de nuevo la cita. Pero no está tan claro que finalmente lo pueda hacer en la fecha y lugar prevista. Los organizadores contactaron ya el jueves con dos posibles adversarios que cumplían los requisitos exigibles (se trata de un combate por el título y el rival debe tener el nivel suficiente y estar preparado) y ayer centraron más el tiro y abrieron unas conversaciones que deben concluir hoy en uno u otro sentido.

Los organizadores del evento negociaban ayer con el francés Maxime Beaussire, que bien colocado en la clasificación del peso tiene un registro de 27 combates ganados (diez por KO) y una derrota (precisamente ante Attou) y se encuentra en condiciones de desplazarse a Torrelavega. Si no se ha firmado aún el contrato es solo porque aún no se ha llegado a un acuerdo económico. Y este puede ser el gran escollo. El galo es consciente de que con la ausencia de su paisano de su presencia puede depender que se celebre o no la velada, por lo que se encuentra en unas condiciones muy ventajosas para negociar.

El Ayuntamiento de Torrelavega es en cambio un gran aliado en la crisis surgida tras la renuncia de Attou. El propio concejal de Deportes, Jesús Sánchez, ha confirmado que el pabellón Vicente Trueba estará a disposición de los organizadores todo el tiempo que necesiten, sin anular ni la reserva ni toda la logística prevista para que dentro de una semana pueda celebrarse la velada. Solo si finalmente se anuncia que se suspende la velada se anulará el dispositivo. De lo contrario, se esperará el tiempo que sea necesario. «Incluso hasta el mismo viernes», acota Sánchez.

«Los más probable es que la velada se celebre», explicaba ayer a El Diario Montañés Víctor Iglesias, del Kronk, entrenador del púgil. Pero al mismo tiempo se mostraba extremadamente prudente. Pese a que el francés, propuesto por la Federación Europa, está en condiciones de desplazarse y ya ayer por la tarde se habían iniciado las negociaciones, al cierre de esta edición no se había llegado aún al necesario acuerdo económico ni se había producido la imprescindible firma. En consecuencia, es probable que Torrelavega tenga su velada y el 'Niño' su combate por el título continental, pero el desenlace, para bien o para mal, nada se concretará hasta hoy mismo.