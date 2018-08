Sobarzo ya tiene su gran título Ricardo González, Vicente Diego, Ramón Pelayo, David Gandarillas y Jairo Arozamena, con el título de la Copa Presidente. / Sane Los de Penagos se imponen por un contundente 4-0 a Casa Sampedro en la final de la Copa Presidente MARCO GARCÍA VIDART Santander Miércoles, 8 agosto 2018, 07:24

El deporte, a través de toda su historia, se ha construido sobre una ruleta de emociones. Para que unos ganen, tiene que haber otros que pierdan. A lo largo de una trayectoria, de un equipo o de un deportista a nivel individual, es fácil que haya un poco de todo. Días para olvidar y días para recordar toda una vida. Sobarzo vive en este 2018 inmerso en esa montaña rusa de emociones. El año en lo bolístico empezó en lo alto. Con el triunfo el 16 de marzo en la final de la Copa Apebol ante Riotuerto (4-2). Pero el resto de la temporada, en la División de Honor, ha significado una bajada casi sin frenos hacia el descenso a Primera Categoría. Casi. Porque en las últimas jornadas, los de Penagos han dado con la tecla. Tres victorias y un empate han hecho que aún le quede un poco de vida antes de la última jornada del sábado. Un punto les separa del antepenúltimo, Pontejos Nereo Hermanos. En esta semana de coger aliento para el partido ante Comillas y suspirar por el tropiezo de Pontejos en casa de J. Cuesta, ha llegado la gran alegría. Porque Sobarzo, a la par que cuajaba una mala temporada en la Liga, hacía una soberbia campaña en la Copa Presidente. Los de Penagos se plantaron en una final que les enfrentaba ayer en la bolera de La Rasilla a Casa Sampedro. Por momento de juego y por trayectoria en el torneo, los de Torres eran favoritos. Pero Sobarzo reventó los pronósticos. Un contundente 4-0. No hay mejor dosis de moral para la decisiva jornada del sábado en la Liga. Aunque para ese desafío de la salvación, Sobarzo no depende de sí misma.

Los de Penagos, en su primera final copera en sus 47 años de vida, se medían a uno de los clásicos del torneo, sobre todo en los últimos tiempos. Desde 2008, Casa Sampedro ha llegado a seis finales, con un título -el de 2014 ante Puertas Roper- en las vitrinas. Pero Sobarzo comenzó a lo grande. Dos emboques, uno del capitán David Gandarillas y otro de Vicente Diego, pusieron a los ayer locales muy en ventaja desde el tiro El 61-10, con Casa Sampedro sumando una queda, dejaba el birle convertido en un mero trámite. Con 21-24, los de Penagos cerraron el primer parcial con 82-34.

En el segundo chico estuvo medio partido. Y no en el sentido literal de ser la mitad de cuatro. Sobarzo derribó algo más madera desde el birle (19-16) que los de Torres. Pero Casa Sampedro estuvo algo mejor desde el birle. Pero esa mejoría, 21-23, no bastó para remontar. Por 40-39 Sobarzo se ponía con 2-0. «Pudimos hacer más bolos desde el tiro. Pero si ellos llegan a empatar... La cosa hubiese cambiado», señala Luis Fernando Gandarillas, presidente de la peña campeona de la Copa Presidente.

Los de Sobarzo se sacaron el susto del cuerpo de la mejor manera posible. Un emboque de Jairo Arozamena ponía en franquicia a su peña desde el tiro (37-18). Con conservar la renta desde el birle (26-24) bastó para cerrar otro triunfo parcial de forma clara, con un 63-42. Sobarzo estaba a un chico de conseguir la primera Copa Presidente de su historia.

En el cuarto y a la postre definitivo, ambas peñas se fueron a una segunda mano, tras el 39-34 con emboque incluido de Ramón Pelayo para Sobarzo. Apenas un bolo faltó para cerrar el partido. Pero la renta de cinco palos parecía suficiente. Los de Penagos no solo la mantuvieron, sino que la ampliaron por 36-31 y se llevaron esa segunda mano para totalizar 75 palos frente a los 65 de los torrelaveguenses. Era el cuarto chico y la primera Copa Presidente para la peña de Penagos.

«Hemos jugado muy bien»

Luis Fernando Gandarillas no podía estar más orgulloso de su equipo. «Hemos jugado muy bien», resaltaba. El momento de ambas peñas -Casa Sampedro llevaba ocho partidos sin perder en Liga- invitaba a pensar en un encuentro igualado. «Y habíamos jugado hace poco con ellos, con empate a tres. Casa Sampedro demostró muy buen nivel en ese partido. Sí, pensábamos que la final iba a ser un partido más difícil». A juicio del presidente de Sobarzo, una de las claves ha podido ser la presión que tenía Casa Sampedro al ejercer el papel de favorito en el envite. «Creo que ellos tenían más que nosotros. Los jugadores de Sobarzo han disfrutado más en la bolera». Un partido redondo a pesar de que se encontraron una inusual bolera blanda. «La Rasilla suele ser una bolera dura, al igual que la nuestra. Pero nos ha salido todo bien».

Con su primera Copa en casi medio siglo de historia, el sábado se ve de otra forma. «Nos gustaría rematarlo ese día», incide Gandarillas. Los números, esos que no admiten interpretación alguna, dicen que Sobarzo no depende de sí mismo. Si gana Pontejos Nereo Hermanos en casa de J. Cuesta, no hay nada que hacer. Pero Gandarillas está esperanzado. «Yo creo que si nosotros ganamos en La Tapia a Comillas, nos salvamos. Pontejos está en una dinámica totalmente diferente. Y nosotros venimos de ganar durante varias jornadas y ahora, la final de la Copa». El presidente de Sobarzo lamenta que tras el buen inicio de curso, con la victoria en la Copa Apebol, la Liga «se nos ha atragantado. Pero en estos últimos partidos hemos jugado muy bien. Creo que a raíz de la victoria ente J. Cuesta en la Copa Presidente -en semifinales- cambió la dinámica del equipo en la Liga».

Pase lo que pase el sábado, Sobarzo cumplirá con una tradición. «Todos los años, en el último partido en casa, hacemos un homenaje a la afición. Una parrillada para despedir la temporada con nuestra gente. Y eso, para este sábado, sigue en vigor». De lo que pase en esos dos partidos dependerá de que la fiesta sea más amarga o un 'fiestón' que se recuerde en Penagos durante años. «Si ganamos y nos mantenemos en División de Honor, seguro que el domingo amanecemos en la bolera», añade.