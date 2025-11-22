El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los jugadores del Textil celebran un punto durante el partido. Javier Rosendo
Voleibol

El Textil vence al Boiro y se asienta en la zona noble de la Liga

En la Superliga Femenina 2, Torrelavega y Astillero perdieron en sus partidos ante VP Madrid y Voleyourense, respectivamente

Marco G. Vidart

Marco G. Vidart

Santander

Sábado, 22 de noviembre 2025, 22:41

Con el final de la primera vuelta ya en el horizonte y que permitirá a los dos primeros tener billete para la Copa del ... Príncipe, el Textil Santanderina recibía este sábado en el Matilde de la Torre a un rival directo por esa zona noble. El Boiro llegaba como cuarto ante un equipo de Cabezón que transitaba tercero. Y los de Pablo Cabrera dieron un golpe en la mesa con un 3-0 (25-17, 25-13 y 25-18) para despejar un poco esa parte alta de la tabla, asentarse en ella y dejar bastante tocado a un rival que también opta a esos puestos de privilegio.

El Textil vence al Boiro y se asienta en la zona noble de la Liga