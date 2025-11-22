El Textil vence al Boiro y se asienta en la zona noble de la Liga
En la Superliga Femenina 2, Torrelavega y Astillero perdieron en sus partidos ante VP Madrid y Voleyourense, respectivamente
Santander
Sábado, 22 de noviembre 2025, 22:41
Con el final de la primera vuelta ya en el horizonte y que permitirá a los dos primeros tener billete para la Copa del ... Príncipe, el Textil Santanderina recibía este sábado en el Matilde de la Torre a un rival directo por esa zona noble. El Boiro llegaba como cuarto ante un equipo de Cabezón que transitaba tercero. Y los de Pablo Cabrera dieron un golpe en la mesa con un 3-0 (25-17, 25-13 y 25-18) para despejar un poco esa parte alta de la tabla, asentarse en ella y dejar bastante tocado a un rival que también opta a esos puestos de privilegio.
Quienes se quedaron sin puntuar en sus partidos de esta jornada fueron los dos equipos cántabros de la Superliga Femenina 2. En La Habana Vieja, Torrelavega recibía a las madrileñas del VP Madrid. Y en un igualadísimo partido, las de la capital se llevaron por 2-3 (26-28, 28-30, 25-17, 27-25 y 13-15) un encuentro en el que las del Besaya enjugaron dos sets en contra para llevar el duelo al desempate.
Mientras, Astillero también se quedó sin puntuar. Las cántabras visitaban al hasta hoy colista, el Voleyourense, en un encuentro en el que a priori partían como favoritas. Y en un partido igualado a más no poder y en el que dos sets se fueron al desempate, las gallegas derrotaron por 3-0 (26-24, 25-23 y 28-26) a las astillerenses.
