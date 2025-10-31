El torrelaveguense Álvaro Ríos es el nuevo seleccionador español cadete

Aser Falagán Santander Viernes, 31 de octubre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Álvaro Ríos (Torrelavega, 23 de octubre de 1988) es el nuevo seleccionador español cadete de judo, lo que le convierte en el primer cántabro en ocupar esta responsabilidad en cualquiera de las categorías. Progresa así en su carrera como deportista y técnico. Después de haber competido con España como judoca en su época cadete y júnior, ahora será el responsable del equipo. «Ya desde hace algún tiempo me estaban comentando si me gustaría formar parte del cuerpo técnico de la Federación y creo que ahora es el momento. Me veo en una buena etapa; ilusionado y con ganas».

El torrelaveguense, compañero de entrenamiento de Fran Garrigós (medalla de bronce en los Juegos de París), reconoce que «entrenar y salir a las competiciones con él» le ha «abierto muchas puertas», además de darle la oportunidad de «estar en el top mundial del judo».

Pero su dedicación va más allá y tiene en la labor formativa una faceta muy destacada a través de su gimnasio suancino, un Judo Club Suances que además de entrenar a federados también sirve como iniciación a jóvenes que parten desde cero en las artes marciales, en muchos casos en edad temprana. «Tengo a varios chicos en las primeras posiciones de la clasificación nacional cadete, precisamente la que voy a entrenar con España», se felicita.

Su nuevo encargo no le impedirá continuar con un proyecto laboral y vital a largo plazo: «Voy a seguir con mi club, aunque es cierto que tendré que acudir a concentraciones. Por ejemplo, de aquí a final temporada tengo que seleccionar el equipo que acudirá al Mundial y el Campeonato de Europa cadetes de 2026».

Será otro reencuentro con la élite, en este caso en categorías formativas, después de la «extraordinaria» experiencia de París con su compañero de entrenamiento, pero también íntimo amigo Garrigós. Tampoco entonces abandonó su trabajo en Suances, más allá del necesario desplazamiento para preparar la competición y, después, para las jornadas oficiales en París «Estar con él en los últimos Juegos fue una experiencia única, pero es que además tuve la suerte de vivir una medalla; de conseguir una medarra en mis primeros juegos con el que es mi compañero de entrenamientos, pero también mi mejor amigo», recuerda.

