Víctor apunta hacia otro título regional Víctor González lidera el Campeonato Regional con siete bolos de ventaja sobre Gandarillas y Haya. / Sane Salmón es octavo, muy lejos de la cabeza, mientras que Óscar no jugará los cuartos tras hacer 95 bolos en su primer concurso El de Peñacastilo es líder con siete bolos de ventaja sobre Carlos Gandarillas y su compañero Rubén Haya BORJA CAVIA Santander Sábado, 20 julio 2019, 14:30

Víctor González manda en el Campeonato Regional tras la disputa de la primera jornada. El de Peñacastillo afronta los cuartos con una ventaja de siete bolos sobre Carlos Gandarillas, que, además de jugar bien a los bolos supo acertar con el emboque. La tercera plaza es para Rubén Haya, también a siete bolos de Víctor, mientras que Manuel Domínguez ocupa la cuarta plaza.

Un Campeonato Regional no perdona, y la bolera de La Cocina tampoco. Los jugadores la conocen puesto que cada año tiran allí un concurso puntuable y saben que la bola que no va bien puesta no encuentra facilidades para llevar bolos y quedar en buena posición. Y eso, en un torneo en el que se reúnen los mejores jugadores pasa factura a lo largo de ocho tiradas.

CAMPEONATO DE CANTABRIA INDIVIDUAL JUGADOR P Treceño La Cocina TOTAL CUART. TOTAL SEMIF. TOTAL FINAL TOTAL 1 Víctor González 138 133 271 - - - - - - 2 Carlos Gandarillas 130 134 264 - - - - - - 3 Rubén Haya 134 130 264 - - - - - - 4 Manuel Domínguez 132 129 261 - - - - - - 5 Lolo Lavid 130 128 258 - - - - - - 6 Alberto Ceballos 127 127 254 - - - - - - 7 Carlos García 124 126 250 - - - - - - 8 Jesús Salmón 125 114 239 - - - - - - 9 Iván Gómez 127 110 237 - - - - - - 10 Alfonso Díaz 124 113 237 - - - - - - 11 Gabi Cagigas 111 120 231 - - - - - - 12 Óscar González 95 134 229 - - - - - - 13 David Gandarillas 99 124 223 - - - - - - 14 Alberto Díaz 110 112 222 - - - - - - 15 Pedro Gutiérrez 111 108 219 - - - - - - 16 Óscar Salmón 104 113 217 - - - - - - Boleras : La Cocina (Roiz) y Polideportivo (Valdáliga).

Claro que, en la jornada de ayer los bolistas contaban con una tirada en el corro del Polideportivo, quizá algo más generoso, pero en ningún caso una bicoca. Una bola que no entra donde debería, un bolo que no rueda o un estacazo que sale al lado contrario acaban pasando factura a lo largo de dos concursos de los que depende no solo el acabar el primer día como líder sino también incluso poder tener la opción de jugar los cuartos.

Óscar y Salmón se dejaron sus opciones de título en la primera de sus tiradasEsta tarde se disputan los cuartos, las semis y la final a partir de las 15.30 en Roiz

A medida que la tarde avanzaba y el sol desaparecía por horizonte iba quedando más claro en la bolera que los grandes registros no iban a estar a la orden del día. Los 130 eran casi un reto, superado por pocos bolistas, y los 245 bolos un posible corte para entrar entre los mejores del campeonato.

Lejos de los grandes registros del pasado curso, tras la primera vuelta de tiradas el mejor fue Víctor González. El de Peñacastillo es el vigente campeón y aunque en los días previos había declarado que su objetivo era jugar bien y acabar lo más arriba posible, arrancó con 138 bolos en Treceño, a los que sumó otros 133 en La Cocina. Y es que cuando el sol ya había caído y la tarde avanzaba sobre el corro de Roiz, el bolista demostró por qué era el rival a batir pese a que al pulgar de atrás tuvo algunos problemas de tiro.

Y es que, mediados los octavos de final, la gran sorpresa era el bajo rendimiento de Óscar y Salmón. El Junco compartía tirada con Víctor e incomprensiblemente realizó su registro más bajo en un campeonato con 95 bolos. Sin acertar de tiro ni de birle, el de Liérganes perdió casi todas sus opciones de hacer con el título a las primeras de cambio. El camargués, por su parte, arrancó bien con 22 palos, pero una bola queda en la tercera mano hizo que su rendimiento comenzara a decaer hasta quedarse en 114 bolos. Otro que se complicaba su octavo entorchado regional.

En su segunda tirada, Óscar destapó el tarro de las esencias. Tras una primera tirada de trece bolos, el de Borbolla consiguió tres manos de 20, 25 y 19, lo que le dejaba con opciones, al menos, de volver hoy. Desde atrás a la mano el Junco continuó con su buen juego, pero una séptima mano en la que no subía ningún bolo le dejaba a dieciocho bolos de superar los 237 que sumaban Iván Gómez y Alfonso Díaz y que le aseguraban el pase a los cuartos. De nuevo una mala subida lastró su tirada, lo que hizo que se quedara en nueve en la mano y en 134 en total, aunque el registro final de Salmón le hubiera obligado a derribar dos palos más.

El camargués, por su parte, logró un registro de 125, que le permite estar en los cuartos de final, aunque con pocas opciones de triunfo. El camargués no estuvo cómodo en ningún momento y no supo encontrar su juego durante toda la tarde, aunque mientras esté en la bolera será un hombre a tener en cuenta.

Aspirantes

Más alláde los tres favoritos, los nombres de la primera jornada del Campeonato fueron los de Carlos Gandarillas y Manuel Domínguez. El de Sobarzo, ayudado por su acierto con el emboque, derribó 134 bolos en su estreno en el Polideportivo, mientras que en La Cocina, lastrado por un estacazo al lado contrario, logró 130. El de Meruelo, por su parte, con sus 261 palos presentó sus credenciales para poder subir al podio tras sumar 129 bolos en Roiz, a primera hora de la tarde, y refrendar su buen inicio de torneo con otros 132 en Treceño.

Sin hacer mucho ruido, Rubén Haya también demostró que también quiere estar ahí arriba. Con tres títulos a sus espaldas, el camargués realizó dos sólidos concursos de 130 y 134 bolos que le colocan tercero en la clasificación y con muchas aspiraciones de poder aspirar a ganar.

José Manuel Lavid, que enderezó su tirada inicial en La Cocina con un emboque, es quinto con 258 bolos y quiere sumar su primer Campeonato Regional.

Completan la nómina de cuartofinalistas Alberto Ceballos y Carlos García. El corraliego, debutante en la competición, realizó dos tiradas similares y en su primer regional se ha colado entre los mejores.

Algunos aspirantes a estar arriba se fueron cayendo por el camino demasiado pronto. Por ejemplo, un Pedro Gutiérrez que en las últimas semanas no encuentra su juego o un Alberto Díaz que tras una mala tirada en Treceño no logró dar continuidad a su buen arranque en La Cocina, donde iba 51 bolos en tres manos. La necesidad de hacer bolada para compensar los 110 de su primer lanzamiento hicieron mella en el de Hermanos Borbolla.

Además, se quedaron fuera Iván Gómez, Alfonso Díaz, Gabi Cagigas o David Gandarillas, también debutante en la competición, al igual que Óscar Salmón, decimosexto.

Esta tarde la competición arrancará a las 15.30 horas en La Cocina con la disputa de los cuartos de final, para jugarse posteriormente las semis y la final que determinarán el Campeón Regional 2019.