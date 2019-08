Víctor busca repetir en La Patrona ante un Óscar González en racha El de Peñacastillo acabó el pasado año con la hegemonía del Junco, que acumulaba cuatro victorias consecutivas entre 2014 y 2017 BORJA CAVIA Santander Jueves, 15 agosto 2019, 07:58

Dentro de los más de veinte concursos puntuables que se juegan en primera categoría a lo largo del curso, hay algunos con un sabor especial, con una raigambre e importancia que les acercan a los campeonatos en cuanto a preferencias de los bolistas. Uno de ellos es el de La Patrona, que se disputará hoy a partir de las 8.30 horas y que pese a la jornada festiva poblará las gradas de la bolerona de El Malecón.

Que el de la Capital del Besaya es especial lo demuestra el hecho de que en la fase final se cuelan dieciséis jugadores y que, desde el año pasado, se arrastran los bolos desde las tiradas matinales de octavos, es decir, se juega a cuatro concursos, uno más que el resto de torneos, salvo que no haya semifinales o que la final sea a juego libre, y uno menos que los campeonatos oficiales.

Aunque las tiradas clasificatorias se han celebrado en la bolera Ramón Collado de Sierrapando, la jornada de hoy se disputará íntegra en la Severino Prieto, con los octavos a partir de las 8.30 y los cuartos, las semifinales y la final a partir de las 16.00 horas.

Las tiradas matinales arrancarán a las 8.30 horas y los cuartos de final, a las 16.00 horas

Un concurso más las miradas estarán puestas en el duelo entre Víctor y Óscar González. El de Peñacastillo rompió el pasado año la hegemonía que mantenía el Junco en el torneo desde 2104, cuatro victorias consecutivas que Víctor sesgó después de acumular 564 palos en sus cinco tiradas, es decir, a una media de 141. Pese a todo, el de Liérganes parte como favorito en la que es una de sus boleras fetiche y en la que el año pasado dio toda una exhibición en la disputa del Nacional.

El de Borbolla totaliza siete Patronas (no ganó por primera vez hasta 2003), aunque el más laureado de la competición es Jesús Salmón, que se impuso durante seis años consecutivos entre 2008 y 2013 y que acumula un total de nueve torneos. El camargués no estará hoy sobre el corro después de finalizar las tiradas en decimonovena plaza con 128 bolos, los mismos que el decimosexto, Javier Cacicedo, que al haberlos realizado antes sí disputará los octavos de final. Cosas de los bolos. Dentro de la nómina de ausencias destaca también la de Lolo Lavid, que después de ganar en Noriega, Laredo y Selaya podía haber aspirado a lograr un nuevo triunfo. El de Las Fraguas no pasó de 111 en la clasificación global.

Tras Óscar, los mejores de la fase previa fueron Carlos García, Gabi Cagigas y Rubén Haya, con 138 bolos. A partir de ahí aparecen bolistas como Víctor de la Torre, Luis Vallines o Rubén Rodríguez, todos en un pañuelo y por encima de los 130 palos. Y es que para clasificarse en cualquier torneo ya no vale con hacer un buen concurso. Un evento con sabor especial que cuenta con el valor añadido de jugarse en uno de los corros que más imponen a la hora de jugar.