Víctor Iglesias: «Tenemos buen ritmo y más boxeo que el rival» Víctor Iglesias, entrenador de Sergio García 'El Niño'. / Alberto Aja El preparador de Sergio el 'Niño' García confía «plenamente» en su boxeador y esperaque el cántabro venzay se coloque «a las puertas del Mundial» SERGIO HERRERO Santander Sábado, 29 septiembre 2018, 09:11

El combate será un gran reto para el 'Niño'. No sólo está en juego el cinturón y la condición de ser el primer cántabro que lo consigue. Su entrenador Víctor Iglesias lo sabe, pero no tiene miedo. Una victoria esta noche supondría una paso de gigante en las aspiraciones del púgil, que quiere llegar a lo más alto. El cambio inesperado de rival no será un impedimento. «Cambia todo el guión que habíamos pensado, pero por lo demás, la preparación y el punto álgido de Sergio son perfectos», afirma Iglesias.

–¿En qué punto de preparación llega Sergio a esta pelea? ¿Es el que esperaban?

–Llegamos bien. Lo habíamos preparado para el día 29 y la pelea va a ser el día 29. Cambia el rival, pero llegamos al 100% para ese día. El rival cambia todo el guión que habíamos pensado, pero por lo demás, la preparación y el punto álgido de Sergio son perfectos.

–¿Temieron por la celebración del combate cuando Attou se echó atrás?

–Se echó atrás y lo esperábamos. La verdad es que teníamos ese miedo. No era muy coherente que lo hiciese, pero era probable y sucedió. La Federación Europea de Boxeo lo destituyo y nos dieron la oportunidad de escoger a un buen rival y le hemos cogido.

–El cambio de rival, ¿es una ventaja o una desventaja?

–No es lo ideal para este tipo de campeonato que tengas que preparar la pelea en una semana –en referencia a Maxime Beaussire– también es cierto que era eso o esperar meses y meses a volver a hacer una subasta, ver a quien nombraban aspirante... Y desde ese punto de vista y pensando que ya lo tenemos ahí, pues salimos ganando.

–En el aspecto técnico ¿de qué forma ha trastocado esto sus planes?

–En el aspecto técnico hay que cambiar todo el guión, en el plano físico no cambia nada.

–¿Hay muchas diferencias entre Attou y Beaussire?

–Muchísimas. Son totalmente distintos. Uno es agresivo, es golpeador, es de ritmo constante, es más de irse –en referencia a Attou–, más estiloso... Bueno, son distintos.

–¿Cuáles son las características de Sergio?

–Todo son ventajas. Tenemos buen ritmo y más boxeo que el rival. A lo único que tenemos miedo es a no saber entrar en la pelea o a que nos cacen en un mal golpe. Por lo demás yo confío plenamente en mi boxeador.

–¿En qué peso prevé llegar a la pelea?

–Para la pelea subiremos, imagino, que entre unos cinco o siete kilos.

–¿Sergio ha tenido opciones de pelear enLas Vegas?

–Sí, pero nos trazamos una trayectoria y la estamos cumpliendo a rajatabla. Queremos hacerlo aquí en Europa, en el viejo continente, forjar aquí nuestra carrera, lograr una carta de presentación y después saltar allí cuando haya una bolsa interesante o cuando haya un título interesante.

–Más allá de lograr hoy el cinturón y el título ¿qué supondría para Sergio una victoria?

–Sobre todo un paso muy grande. Más que el título y el ser el primer cántabro que lo consigue es ponernos a las puertas del Mundial. Eso es un sí o un no en nuestra carrera.

–Attou ha dicho que los españoles no le creen, ¿eso es cierto?

–Sí le creo, pero tenía seis meses para defender el título, lo hemos alargado hasta los nueve, seguimos igual y en su mano lo ha tenido. Así que ahora no me da ni pena ni le creo nada de lo que dice porque ha tenido seis meses para defenderlo y después ha tenido nueve y en nueve meses no ha dado señales de vida. Ahora no sé por qué ese pataleo.

–¿Pelear en casa es un aliciente o una responsabilidad añadida?

–Es una moneda de doble cara. Por un lado está muy bien: dormimos en nuestra cama, comemos en nuestra casa, descansamos, estamos rodeados de los nuestros... Y por otro la presión que nos van a meter también se nota. Pero entre una cosa y otra creo que salimos ganando y prefiero pelear aquí que en Francia.

–¿Esperan un lleno esta noche en el pabellón?

–No sé si lleno es mucho decir, pero una buena entrada seguro que sí.

–¿Qué techo puede tener Sergio?

–Si quieres esto te lo digo después de la pelea, si hemos tocado techo o todavía nos queda.