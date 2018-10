GP Japón Alonso critica la inconsistencia de su penalización Fernando Alonso, en el circuito de Suzuka. / Efe El piloto asturiano acabó decimocuarto en una carrera en la que fue penalizado DAVID SÁNCHEZ DE CASTRO Madrid Domingo, 7 octubre 2018, 11:59

Ingrata despedida de Fernando Alonso de uno de los circuitos donde más disfruta, tanto de la propia carrera como de la afición. El español acabó 14º una prueba en la que fue penalizado de manera injusta, según él mismo lo ve. «El viernes hablamos en el 'briefing' que, cuando un piloto se mueve en frenada y no tienes dónde ir, no se puede hacer, por tanto suponía que iba a ser una penalización para los que me sacaban a la hierba cuando intentaba frenar por fuera para cambiar la trazada, pero no fue así», analizó sobre el incidente con Stroll que le costó cinco segundos de castigo.

«Aunque te disculpes, no sirve de nada. Esto demuestra lo mal que está la Fórmula 1 en este sentido: pobres decisiones, falta de consistencia. No es bueno», se lamentó el español.

Más allá de eso, no fue una prueba cómoda para él. «No ha cambiado mucho, estábamos un poco lejos de los puntos hoy. Siempre en torno al 12º o 14º y ojalá que en la siguiente podamos ser un poco más competitivos y tener un poco más de ritmo», deseó el español. Sobre su despedida de Suzuka, Alonso resumió que fue «un fin de semana en general difícil, sin tuvimos ritmo ni en los entrenamientos, ni en la crono», ni tampoco en la propia carrera. «Estoy contento de haber acabado, de haber tenido un ritmo más o menos aceptable, una buena lucha y de despedirme de este circuito, que me gusta tanto», se conformó.