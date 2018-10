MotoGP | GP Australia Álvaro Bautista: «Yo siempre digo que las cosas pasan por algo» Álvaro Bautista, con los colores del equipo Ducati. / Afp El piloto español atraviesa su mejor momento como piloto de Ducati, algo que le ha traído el premio de sustituir al lesionado Jorge Lorenzo BORJA GONZÁLEZ Phillip Island (Australia) Jueves, 25 octubre 2018, 10:28

Quinto en Japón, a ocho décimas del cuarto, Valentino Rossi. Álvaro Bautista atraviesa su mejor momento como piloto de Ducati, algo que le ha traído el premio de sustituir al lesionado Jorge Lorenzo (que pasó ayer por el quirófano con la idea de intentar correr la semana que viene en Malasia) en el equipo oficial de la marca italiana, como compañero de Andrea Dovizioso.

¿Qué se siente al verse así?

Cuando iba por el paddock había gente que no me conocía… Yo me siento bien. Estoy a gusto con estos colores. Me gusta el rojo y el blanco (risas).

¿Cómo ha sido la primera toma de contacto?

Estuve ayer y conocí a la parte del equipo que va a trabajar conmigo y muy bien. Mucha energía por parte de todos, pero dentro de lo malo que es que no está su piloto, me aceptaron bien y con muchas ganas de disfrutar este fin de semana.

¿Qué esperan de usted este fin de semana en Ducati?

Por fuera cambia un poco la moto con respecto a la mía, pero por dentro no se parece en nada. Toda la gente y especialmente Gigi (Dall'Igna, máximo responsable de Ducati) me ha dicho que no me vuelva loco y que disfrute el fin de semana. No hay ni presión, ni resultados ni nada. Disfrutar un fin de semana con Ducati y nada más.

«Yo me siento bien. Estoy a gusto con estos colores. Me gusta el rojo y el blanco»

¿Pero no llega en el peor circuito para Ducati?

Sí, sobre el papel sí. Pero este año con la nueva moto, en otras pistas donde siempre iban mal, no han ido tan mal. Ojalá este sea uno de esos circuitos en los que se sufría en el pasado y este año vaya bien.

¿Qué espera encontrar distinto de tu moto?

No me quiero esperar nada. Tú en la pista ves a Jorge y a Dovi y ves que pilotan de una manera diferente, pero porque a lo mejor la moto se lo permite. Pero no sé si es la moto o son ellos. Lo que sí sé es que en la recta esta moto corre más. Lo otro, no lo sé hasta que no me monte el viernes.

Qué contraste tan grande que vaya a ser oficial de Ducati este fin de semana y el año que viene no tenga hueco en la parrilla de MotoGP, ¿no?

Parece extraño e irónico, pero yo siempre digo que las cosas pasan por algo y si hoy estoy aquí es porque tengo que estar aquí. Voy a intentar disfrutarlo, aprovechar el momento y el futuro es el futuro. Nadie puede saber lo que pasará.

¿Se imagina que va y gana y, en tal caso, cree eso cambiaría las cosas?

(Pone cara de sorpresa y sonríe). A ver, si ganara, que es una cosa que, madre mía, ni en mis mejores sueños me pasa, no creo que cambiase la película para el año que viene, porque los contratos ya están firmados y todo está cerrado. Haga lo que haga, no va a cambiar nada. Lo único que tengo que hacer es disfrutar el momento y hacerlo lo mejor posible, como siempre intento hacer.

«Sinceramente, estoy contento de poder ser el año que viene piloto Ducati en el equipo oficial del Mundial de SBK»

¿Cómo ha vivido este año toda la incertidumbre?

Sinceramente, más tranquilo de lo que esperaba. No es una situación cómoda, sobre todo a principio de año, cuando sufría mucho para intentar demostrar nuestro potencial con los problemas que tuvimos a principio de año. Pero a la vez, tranquilo y relajado, sabiendo que yo me tenía que centrar en el presente, pero las circunstancias han sido así. Sinceramente, estoy contento de poder ser el año que viene piloto Ducati en el equipo oficial del Mundial de SBK. Cada vez que lo pienso, me gusta más la idea. Ducati está muy involucrada en el nuevo proyecto y quieren que la nueva V4 sea una moto ganadora. Para mí eso es un apoyo increíble y creo que vamos a tener muy buenas armas para disfrutar el próximo año.

En el caso de que Lorenzo no llegara a tiempo para Malasia, ¿se volvería a subir usted allí a la moto?

Eso no soy yo el que lo decide pero, si Jorge no se recupera y no puede correr, yo encantadísimo de poder seguir corriendo con su moto. Y encima en Sepang, que es una pista bastante buena para la Ducati.