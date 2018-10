Moto3 | GP Australia Jorge Martín: «Será difícil pero a ver si podemos marcar la diferencia mañana» Jorge Martín, en el GP de Australia. / Efe El de San Sebastián de los Reyes firmó en Phillip Island su décima 'pole' del año BORJA GONZÁLEZ Phillip Island (Australia) Sábado, 27 octubre 2018, 16:17

Un punto separa a Jorge Martín de Marco Bezzecchi en la general de Moto3 a falta de tres pruebas, y catorce posiciones en la parrilla de salida de la carrera que se disputa esta madrugada a las tres hora peninsular. El de San Sebastián de los Reyes (Madrid) firmó en Phillip Island su décima pole del año, mientras que su rival sólo pudo ser decimoquinto, en su peor resultado del año en una calificación de la clase pequeña, en un fin de semana en el que se ha ido hasta tres veces al suelo.

El otro día dijo que esta carrera y la de Valencia son las dos que tiene señaladas y que dejaba entre interrogantes la de Malasia. De momento se plantea bastante bien…

Sí, de momento muy bien, todo el fin de semana. Empecé ayer muy fuerte tanto en agua como en seco, y creo que esto es importante porque había perdido un poco sensaciones en agua. Y en seco yendo solo tengo muy buen ritmo, voy muy rápido con neumáticos usados, y cuando he puesto nuevas he notado una gran diferencia. Esta es una pista en la que no se nota tanto la aceleración, por eso somos muy fuertes. Y mañana será muy difícil, pero a ver si podemos marcar la diferencia.

Y mirando la clasificación hoy, viendo dónde están Bezzecchi y Di Giannantonio.

Obvio. Ahora con más ganas todavía de salir e intentar dar ese tirón para ver si se cortan, para que no lleguen, porque además no está siendo su mejor fin de semana y habrá que aprovecharlo.

¿Está más cruzado que en toda la temporada Bezzecchi? No se le había visto nunca tan dubitativo…

Sí, le está costando, no sé por qué. De todas formas, sigo contando con él para mañana porque su moto ya sabemos que tiene algo más y seguramente con los rebufos pueda llegar.

¿Puede plantearse algo como en Aragón donde él salió atrás y pudo abrir un hueco grande al principio y ganar?

Al inicio lo intentaré, eso seguro. Puede salir o puede que no, porque los rebufos son muy importantes aquí. Si consigues en esas dos o tres vueltas marcar la diferencia le costará más entrar en la guerra; si no lo consigo estará en el grupo hasta la última vuelta.