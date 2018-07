Moto 3 Martín hace los deberes en Sachsenring Jorge Martín celebrando su victoria en Alemania / EFE En Alemania, el madrileño sumó su quinta victoria en lo que va de temporada BORJA GONZÁLEZ Alemania Domingo, 15 julio 2018, 12:45

«Mi objetivo es ganar carreras, aunque sí que será importante irse al parón líderes, así que en Sachsenring hay que intentar repetir esto». Esto fue lo que se marcó Jorge Martín tras lograr su cuarta victoria del año en Assen, y eso fue lo que cumplió en Sachsenring, desde la pole, en una carrera de desgaste en la que no se terminó de romper el grupo y en la que muchos pilotos pudieron sentirse líderes, aunque fuese por un momento. Ramírez, Arenas, Bezzecchi, Di Giannantonio… «Ha sido una gran carrera», explicó el madrileño, que supo no volverse loco y esperar al momento oportuno para atacar (hizo su mejor registro en la vuelta 22 de 27). «He trabajado mucho en el ritmo durante los entrenamientos, y he tratado de guardar neumáticos para el final».

Un plan que a punto estivo de irse al traste por un toque en la vuelta 16 con su compañero de equipo, Di Giannantonio. «Fabio iba muy agresivo todo el rato, me ha tocado y pensé que me caía. Por suerte no ha sido así y he podido ponerme delante y sacar ese ritmo». El italiano, el único en haber puntuado en todas las carreras, sí que se fue por los suelos.

Por detrás Bezzecchi supo imponerse al escocés McPhee para mantenerse así muy cerca del líder, a siete puntos, en un día en el que brillaron varios pilotos españoles. Ramírez, que salía segundo, terminó cuarto; Canet fue quinto, en su caso, 'sólo quinto', porque partía como uno de los favoritos; Masiá volvió a hacer un buen resultado, y tras el cuarto de Assen cazó un sexto en Alemania; y Raúl Fernández, piloto que llegaba como sustituto del lesionado Binder, dejó su sello terminando noveno, después de haber caído hasta el puesto 25 por una mala maniobra de Dalla Porta. Todo en un día en el que Martín cumplió con su objetivo.