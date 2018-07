GP de Alemania Marc Márquez: «Pensaba que Pedrosa iba a continuar y es lo que quería» Marc Márquez. / Vincent Jannink (Efe) «Fue mi referente y siempre lo decía, quiero ser como Dani», señala el vigente campeón del mundo y líder de MotoGP sobre el anuncio de la retirada a final de año de su compañero de equipo BORJA GONZÁLEZ Circuito de Sachsenring (Alemania) Jueves, 12 julio 2018, 20:39

El anuncio de retirada a final de año de Dani Pedrosa monopolizó el previo al arranque de la novena prueba del calendario de MotoGP, el GP de Alemania, un evento en el que Marc Márquez sólo conoce la victoria desde 2010.

-¿Qué opina del anuncio de retirada de Dani Pedrosa?

Bueno, está claro que hoy la noticia del día es la retirada de Dani, porque es uno de los pilotos que ha marcado una época en MotoGP, y que personalmente me ha enseñado muchas cosas. Ha sido mi compañero de equipo y el único que he tenido de momento en MotoGP y me ha enseñado a pilotar la Honda. Yo creo que por eso debo darle las gracias pues ha sido el referente y me incluyo dentro de estos chicos y chicas que subían en busca de su sueño y yo siempre he dicho que tenía como referentes a él y a Valentino Rossi. Es un momento que a todo el mundo le llegará, pero sobre todo creo que se va con la cabeza bien alta pues ha dado su ciento por ciento y quizás sólo le ha faltado redondearlo con un Mundial, como ha dicho él, que por muchas circunstancias no ha podido conseguir, pero creo que para el motociclismo español ha hecho mucho.

-¿Le ha sorprendido su decisión?

Pensaba que iba a continuar y es lo que quería, pero es difícil y lo dije, aunque mucha gente lo consideró como un ataque a Dani y no fue así cuando en Holanda me preguntaron qué le pasaba a Dani. En MotoGP, en motociclismo y en el deporte, lo tienes que vivir y lo tienes que sentir al ciento por ciento porque estás en la élite y si falla algo de todos los factores, que son muchos, eso ya te hace perder esas tres décimas que no es una sola posición, sino que representan diez puestos, y por eso creo que veremos a un Dani diferente puesto que se ha sacado un peso de encima y yo creo que en esta segunda parte de la temporada la hará buena porque así se podrá despedir con un muy buen sabor de boca y con los resultados que nos ha brindado cada año.

-¿Quizás sea ese el legado de Dani, la serie de españoles que vienen dominando el Mundial?

Sí, bueno, yo creo que fue entre él y Jorge -Lorenzo-, subían los dos, Dani por delante de Jorge pero llegaron los dos a MotoGP y Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo han marcado esta época. Fue mi referente y siempre lo decía, quiero ser como Dani, porque subías después de haber estado ganando en 125cc, después en dos y medio, y es ahí en donde nos fijamos mucho en todos sus pasos. Hizo una carrera impecable y creo que en MotoGP sólo le ha faltado el físico necesario, que fue algo que él no pudo elegir y, sobre todo, tampoco le acompañaron las lesiones. Pero yo al menos le estoy agradecido porque yo llegué a MotoGP e iba rápido, pero para ir muy rápido tienes que tener la técnica y ésta la cogí de Dani Pedrosa, que es a quien tenía de compañero de equipo y en el que me fijé.

-Ocho de ocho victorias en Alemania: ¿Qué le dice eso?

Bueno todo el mundo lo ve muy fácil y ese es el error en el que no debemos caer, la cuestión es seguir con la misma mentalidad, con la misma intensidad que siempre; el objetivo es ganar el domingo pero como cada fin de semana, repito, hay que entender que tenemos 41 puntos de ventaja y que vale más perder cinco o nueve o los que sea, que no 25 puntos, así que hay que tener en mente eso.

-¿Cuál es la explicación de sentirse bien aquí?

La verdad es que cuantas más curvas de izquierdas y menos de derechas mejor, es la única explicación que tengo porque tampoco sé sacar otra; es también un circuito lento y se me dan bien las curvas lentas y ahora no tanto pero sí que antes a la Honda se le daba muy bien este circuito. Pero ahora hemos cambiado y tenemos un carácter más similar a todos los circuitos, más constante, quizás los puntos fuertes de antes son ahora más débiles, pero los puntos débiles son más fuertes y esto es lo que buscábamos.

-¿Qué opina del cambio de circuito para el Gran Premio de Alemania?

Espero que no, hablaré con quien haga falta para que no sea así (sonrisas). No, no es una broma. Es una cosa que no depende de nosotros, Alemania tiene que tener una carrera porque es importante para los fabricantes y para todos en general, pero veremos, yo espero que se quede aquí ya que es un circuito peculiar, histórico y muy técnico y bueno, si se va a otro sitio nos tendremos que adaptar y dar gas allí.