Pernía se impone en Cóbreces y está más cerca del título

El cántabro Surhayen Pernía y el copiloto asturiano Dani Cue, lograron la victoria absoluta en el Rally de Cóbreces, un resultado que, junto al abandono de Dani Peña, les acerca de manera casi definitiva al título en el certamen de rallies de esta temporada. La prueba comenzó de manera tranquila con las cuatro especiales de la mañana, sin apenas nada destacable mas allá de la bonita lucha por el liderazgo en las especiales. Dos para Pernía, una para Dani Peña y la última para Adrián Costas.

Con estos resultados, la mañana concluyó con Pernía como líder de la clasificación con 10,8 segundos de ventaja sobre Peña, mientras que Costas rodaba cinco segundos por detrás del piloto de Blendio. Si por la mañana las especiales no habían dado sorpresas, la tarde fue de lo más movida. En el primer tramo se registró el abandono de Adrián Costas por salida de carretera cuando estaba en la tercera plaza de la general.

En la siguiente especial volvía a saltar la sorpresa con Pernía como protagonista. A su Ford Fiesta R5 se le rompía un palier y perdía 32,5 segundos con respecto al mejor tiempo en la especial que marcaba Dani Peña, que con esta diferencia se ponía al frente de la general. Sin embargo, las carreras terminan cuando se llega al parque cerrado final y en la siguiente especial se dio la vuelta a la tortilla y Pernía recuperaba la primera plaza tras la salida de carretera de Dani Peña.

La llegada de la lluvia y el nuevo asfalto en la especial de Cildad hizo a todos los equipos extremar las precauciones. La mayoría de los pilotos declaró al final de la especial que el nuevo asfalto era una autentica pista de patinaje. Quizás el complicado estado de esa zona fuera la causa del error de Peña, algo poco habitual en él, pero con la victoria prácticamente en el bolsillo, este abandono pone al piloto de Blendio muy complicado el luchar por el campeonato este año.

Una vez completadas todas las especiales, Surhayen Pernía sumaba su séptima victoria en este rally y se coloca como favorito para obtener el título de rallies a falta de disputarse el Rally Ribamontán al Mar el próximo mes de noviembre. La segunda posición la conseguía el equipo formado por Pablo Fernández y Álvaro Gutiérrez, que supieron leer la carrera y sumar unos importantes puntos para el campeonato, mientras que la tercera plaza de la general fue para Gerardo González y Borja Odriozola, que rodaron de manera muy inteligente durante toda la jornada. La cuarta posición fue para Gorka Antxustegi y cerró las cinco primeras posiciones Ricardo Gómez.

Copa Braulio

En la Copa Braulio Ruiz la victoria se la adjudicó Xabier Mujica de manera holgada, mientras que la segunda posición estuvo mucho más disputada entre los hermanos Dertiano y Pablo Pacheco, que acabaron segundo y tercer, respectivamente, en el podio final.

Javier Gutiérrez volvió a dominar en la Copa Kumho con total autoridad al ser el más rápido en todas las especiales y aventajó en más de dos minutos al segundo clasificado, Diego Ortiz. Mario Cano y Aitor Llarena completaban la clasificación en este apartado.

En el resto de clasificaciones, Rodrigo Posada se imponía en la Copa 60 de regularidad y David Gutiérrez en Regularidad Sport, mientras que Alfredo Cacicedo fue el más rápido entre los Clásicos de Velocidad.

Tras esta prueba, y a falta del Rally Ribamontán el próximo mes de noviembre, Surhayen Pernía es líder del campeonato con 110 puntos, seguido de Pablo Fernández con 96 y Dani Peña con 64,5.