El piloto cántabro Brian Uriarte acaba noveno en el GP de Malasia de Moto 3

Brian Uriarte regresó anoche del GP de Malasia con su primeros siete puntos en el Mundial de Moto3 y con un noveno puesto en la carrera que sabe a éxito, pero que bien podría haber sido mejor, incluso, de no ser por una salida de pista final 'in extremis' cuando apenas se intuía la bandera de cuadros. El joven piloto cántabro peleó con los mejores hasta las últimas dos curvas, donde se plantó cuarto y con claras opciones de subir al cajón en el país asiático, pero la tensión en una de las trazadas le sacó de pista.

Para Uriarte, la prueba malaya era la segunda mundialista después de su debut accidentado en Australia, donde acabó en decimonovena posición tras una caída y numerosos problemas que le impidieron rendir a pleno. Sin embargo, las condiciones en Malasia fueron diferentes; por fin pudo rodar con regularidad en seco y con posibilidades de demostrar lo que apunta. El cántabro fue quinto en la clasificación previa pero una penalización le relegó nueve puestos en la parrilla. Sin embargo, tras una salida fulgurante se colocó octavo, pero un fallo de un compañero le mandaba a la posición 17. Pese a tantos sobresaltos, Uriarte remontó y se colocó entre los cinco primeros en la última vuelta. La salida de pista le hizo perder dos segundos vitales y aún así la actuación del joven talento cántabro no desmereció.

Uriarte, que ya es campeón de la Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025, se jugará el próximo fin de semana el Campeonato del Mundo júnior en el circuito de Montmelo (Barcelona). Su próxima cita en el Mundial de Moto 3 será en quince días en Portimao.

