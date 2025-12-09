Preparando el Dakar con Ricardo Lastra. Capítulo 2: El entrenamiento

R.C. Santander Martes, 9 de diciembre 2025, 14:02 | Actualizado 14:10h. Compartir

El rugido del motor rompe la calma de los acantilados santanderinos. No es un paseo dominical; es la búsqueda de la perfección técnica y física de Ricardo Lastra. Aunque el escenario visual es el imponente paisaje costero de Cantabria, la mente del piloto está proyectada a miles de kilómetros, en las áridas etapas de Arabia Saudí. Para afrontar el desafío mayúsculo que supone el Dakar 2026, Lastra no deja nada al azar, convirtiendo la orografía local en su banco de pruebas particular antes de dar el salto a las dunas.

La preparación para el rally más duro del mundo exige replicar condiciones extremas y una fiabilidad absoluta. Si bien las expediciones a Marruecos y los entrenamientos en Abu Dabi son vitales para afinar la navegación, el trabajo «en casa» es el pilar de su resistencia. Jornadas interminables sobre la moto, desde las nueve de la mañana hasta las ocho de la tarde, sirven para testar la mecánica —confiando en los 'mousses' para evitar pinchazos— y, sobre todo, para gestionar el ritmo cardíaco y el desgaste físico. Para Lastra, el Dakar comienza mucho antes de la línea de salida; se forja en cada entrenamiento frente al mar Cantábrico, simulando la soledad, el polvo y la exigencia de la carrera de su vida.