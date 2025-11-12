Ricardo Lastra se repone de un duro golpe en el Addax y brilla en la tercera etapa Un waypoint «imposible» le dejó fuera de tiempo en la etapa 2, pero el piloto cántabro recuperó sensaciones al día siguiente navegando en solitario.

Este Rally Addax está siendo arduo para Ricardo Lastra, pero ha podido terminar con éxito el tercer Stage hoy.

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:08

El piloto cántabro Ricardo Lastra está viviendo un intenso aprendizaje en el Addax Rally 2025. Si la primera etapa le sirvió de aviso, la segunda jornada le mostró la cara más dura de la disciplina, dejándole fuera de carrera por tiempo. Sin embargo, fiel a su objetivo de sumar kilómetros para el Dakar, Lastra se repuso en la Etapa 3 con una espectacular jornada de navegación y ritmo.

La Etapa 2 comenzaba con un planteamiento conservador tras los problemas del día anterior. «Salimos con la idea clara de asegurar y no arriesgar, pensando ya en el Dakar», explicó Lastra. Junto a su compañero Luismi Muñoz, el objetivo era validar todos los 'waypoints'.

El plan se torció por un punto de control «C verde», de los que solo se activan a menos de 300 metros. «Hemos estado buscándolo una eternidad; de hecho, muchos pilotos no lo han conseguido validar», detalló el cántabro. La insistencia les costó cara. «Después de perder casi una hora, tuvimos que seguir adelante».

El golpe definitivo llegó en el repostaje del kilómetro 160. «Al llegar nos hemos llevado la sorpresa: por apenas seis minutos, quedábamos fuera de carrera en la jornada de hoy», lamentó Lastra. El resto del día, con 250 kilómetros de regreso por carretera, dejó un «sabor agridulce», pese a la belleza de una etapa que describió como «preciosa, con zonas de dunas entre piedras y descensos espectaculares».

Remontada y grandes sensaciones

Lejos de desmoralizarse, Ricardo Lastra utilizó la Etapa 3, de 389 kilómetros, para demostrar su potencial. Saliendo desde una posición muy retrasada, el piloto de Raisan cambió de estrategia: «Desde el kilómetro uno he decidido tirar fuerte y recuperar posiciones, y creo que lo he conseguido».

La jornada fue un éxito rotundo para el cántabro. «Lo más importante es que he navegado prácticamente el 85% de la etapa completamente solo, manteniendo un ritmo constante y sin errores de peso», celebró.

Fue un día de navegación pura a través de «parajes impresionantes», que incluyeron cañones, montañas volcánicas y zonas que Lastra reconoció del Rally de Marruecos. En una etapa con más de un centenar de 'waypoints', el piloto gestionó la carrera con inteligencia: «He tenido cuatro o cinco saltados, uno localizado y los demás sin tiempo que perder en buscarlos, porque no merecía la pena arriesgar».

El día concluyó atravesando las míticas dunas de Merzouga. «Muy contento con el ritmo, la navegación y las sensaciones», concluyó Lastra, quien tuvo un «pequeño salto sin consecuencias» justo antes de la meta. Un susto menor para un día que recarga la moral de cara a la Etapa 4, que promete estar cargada de dunas.

