Surhayen Pernía ya es campeón de Cantabria de rallysprint. El de Cóbreces se impuso ayer junto a Patricia Saiz en el Valle del Miera en ... una apretada pugna con Adrián Costas, lo que, a falta de confirmación oficial de la Federación Cántabra, le sirve para adjudicarse el título aunque no participe en el Rallysprint de Praves, que cierra el 14 de diciembre el calendario. Incluso en caso de victoria de Costas y ausencia de Pernía se produciría un empate a puntos que según la reglamentación daría la victoria al de Alfoz de Lloredo.

La primera pasada comenzó con el trazado muy complicado por la lluvia caída durante la noche, si bien fue secando a medida que pasaban los minutos. Costas marcó el mejor tiempo con una diferencia mínima frente a Pernía que perdía 0,9 segundos, mientras que la tercera plaza era para Jaime San Emeterio. Quien sorprendía era Marcos Diego, que al volante del Ford Escort MKII de Carlos Crespo lograba el cuarto mejor registro, cerrando el top 5 en esta especial Iván García con el DS3 R3.

En la segunda la clasificación se ajustó un poco más, con Pernía rebajando la diferencia en 69 centésimas, pero no lo suficiente para arrebatar el liderazgo a Costas y dejando todo pendiente de la tercera y última. Fue entonces cuando el de Cóbreces sentenció, aventajando en 4,4 segundos a Costas, segundo finalmente con Jaime San Emeterio completando el podio.

La cuarta y quinta posición estuvieron también muy apretada hasta la última especial. La defendía Marcos Diego, con una excelente carrera al volante del Ford Escort, pero José Luis Obregón, también muy entonado, le arrebataba esa cuarta plaza. Todo en una prueba se desarrolló con total normalidad, sin tener que detener su desarrollo en ninguna de las tres pasadas.

En las diferentes clasificaciones disputadas, Alfredo Cacicedo se impuso entre los clásicos de velocidad, Marcos Diego en el Trofeo Propulsión, Javier Gutiérrez en el Trofeo Kumho, Aitor Llarena en el Trofeo Júnior de pilotos y Cristian Iglesias, entre los copilotos.