El Ford Fiesta de Pernía y Saiz, en plena competición. FOS

Surhayen Pernía ya es campeón de Cantabria

El de Cóbreces se impone en un apretado final en Liérganes y se adjudica el título, mientras que Costas y San Emeterio competirán por el subcampeonato

Félix Ortiz

Liérganes

Sábado, 8 de noviembre 2025, 19:21

Comenta

Surhayen Pernía ya es campeón de Cantabria de rallysprint. El de Cóbreces se impuso ayer junto a Patricia Saiz en el Valle del Miera en ... una apretada pugna con Adrián Costas, lo que, a falta de confirmación oficial de la Federación Cántabra, le sirve para adjudicarse el título aunque no participe en el Rallysprint de Praves, que cierra el 14 de diciembre el calendario. Incluso en caso de victoria de Costas y ausencia de Pernía se produciría un empate a puntos que según la reglamentación daría la victoria al de Alfoz de Lloredo.

