Los Uriarte hacen historia en el deporte cántabro

Brian Uriarte sigue progresando en su primera y breve temporada en Moto3; un debut más madrugador de lo previsto (estaba previsto para el año ... que viene). Si en su primera carrera ya consiguió terminar el gran premio, primer objetivo de un piloto que se asomaba por primera vez al Mundial, en la segunda ya logró puntuar: un noveno puesto a 4.729 del ganador que le permitió sumar siete puntos.

Se ha convertido así en el segundo piloto cántabro en la historia en puntuar en el Campeonato del Mundo de velocidad. Todo un hito para él en particular y para el motor montañés, pero que constituye también un acontecimiento familiar.

Sus siete puntos (a falta de dos carreras para que se cierre el calendario, con lo que puede seguir sumando) le colocan por el momento en el 28º puesto de la general, con solo dos carreras disputadas, pero se da además una llamativa circunstancia: el otro cántabro que ha puntuado lo hizo también este mismo año y no fue otro que su primo, Marcos Uriarte, que comenzó la temporada como piloto oficial y llegó a sumar 22 puntos, aunque tuvo que dar por finalizada la campaña de forma muy prematura tras sufrir una caída que le produjo una fractura en el brazo. Ahora Brian tiene incluso al alcance de la mano una llamativa meta: superar a su primo en la general en un año en el que ambos han participado en el Mundial de Moto3, aunque sin llegar a coincidir en el paddock por el debut tardío de uno y la prematura salida del otro.

Las dos próximas carreras, con el Gran Premio de la Comunitat Valenciana como cierre del calendario, servirán como un gran prólogo a un 2026 que se prevé intenso para el motociclismo montañés.