Brian Uriarte, con el número 51 en el último gran premio. APF
Moto 3

Los Uriarte hacen historia en el deporte cántabro

Con su noveno puesto, Brian Uriarte se convierte en el segundo piloto montañés en puntuar en el Mundial, como ya hizo su primo Marcos

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Jueves, 30 de octubre 2025, 01:00

Comenta

Brian Uriarte sigue progresando en su primera y breve temporada en Moto3; un debut más madrugador de lo previsto (estaba previsto para el año ... que viene). Si en su primera carrera ya consiguió terminar el gran premio, primer objetivo de un piloto que se asomaba por primera vez al Mundial, en la segunda ya logró puntuar: un noveno puesto a 4.729 del ganador que le permitió sumar siete puntos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

