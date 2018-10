Fútbol | Racing Pocos efectivos en las dos áreas Rulo es uno de los que están descartados.Sufre una lesión muscular en el gemelo de la pierna derecha y no estará disponible para el choque del sábado. / R. Merino Salvo el atacante vasco, que ayer saltó al campo, el resto no entrenaron. Mirapeix será el elegido de faltar los dos zagueros MARCOS MENOCAL Santander Jueves, 25 octubre 2018, 07:35

Jordi Figueras y Olaortua en el gimnasio y Miguel Gandara de baja desde julio. Jon Ander con molestias y Dani Segovia KO. El Racing está sin apenas centrales ni delanteros a tres días para el partido ante el Calahorra (sábado, Campos de Sport, 19.00 horas). Iván Ania dejó ayer al filial en cuadro, ya que tuvo que echar mano de los chavales para completar su entrenamiento en La Albericia. Aquella teoría de las sinergias se hizo fuerte cuando al llegar a las Instalaciones Nando Yosu y comprobar el técnico que no tenía gente para trabajar optó por pasarse al campo de al lado y reclutar a media docena de canteranos. A expensas de que hoy los lesionados mejoren y puedan entrenar con cierta normalidad, Ania tiene por primera vez problemas en lo que va de temporada para armar el equipo.

En la defensa, si persisten las molestias de Jordi Figueras y Olaortua, con tan solo Óscar Gil disponible, el hombre indicado para paliar el agujero en le centro de la zaga es Diego Mirapeix. Se trata del central del Racing B, que con apenas 18 años le llegaría la oportunidad que todo canterano busca. Su manejo de balón y buen golpeo le ha permitido ganarse la confianza de José Gómez en el filial y después de alternar los entrenamientos con el primer equipo y el segundo, de necesitarse un defensa el sábado él será el elegido. Figueras se retiró el pasado domingo de El Molinón cojeando y echándose mano al gemelo. Sufre molestias musculares en la zona y sin ser excesivamente grave -el club no ha hecho público el diagnóstico y el entrenador le restó importancia- preocupa puesto que a falta de tres días no ha saltado al campo y no ha tocado balón. Ayer tan solo se limitó a subirse en la bicicleta estática del gimnasio y pasear por el campo. No se calzó las botas. Con Olaortua ocurre algo similar, ya que tampoco tocó la pelota y únicamente le dio un par de vueltas al campo.

Ania no es sospechoso en estas situaciones: ante la duda, no arriesgar. Siempre que el jugador no ha estado al 100% no le ha forzado ni lo más mínimo. Por tanto, hoy será la prueba de fuego de los dos centrales. Si ninguno de los dos está en condiciones, Mirapeix será el zaguero que juegue ante los riojanos. El chaval le ha hecho el sorpaso a sus dos compañeros, Javi Gómez y Juan Gutiérrez, que debutaron la pasada temporada con el primer equipo. El caso de Mirapeix es un tanto curioso puesto que siendo el central titular en el filial nunca ha tenido la oportunidad de jugar con los 'mayores'. Ángel Viadero tuvo que echar mano de un zaguero ante la plaga de bajas que el año pasado azotó al equipo. En la primera eliminatoria de Copa del Rey ante el Leioa -en la que el Racing cayó apeado- Juan Gutiérrez fue titular. Aquel día Regalón estaba lesionado y Granero -la medida de urgencia del entrenador- se tuvo que retirar en el calentamiento. Mirapeix tampoco obtuvo a confianza de Carlos Pouso al final del curso y fue de nuevo Juan Gutiérrez, en edad juvenil aún, el que jugó varios partidos de trascendental importancia. Esta vez, salvo que Figueras u Olaortua estén aptos le llegará la oportunidad.

En un situación similar se encuentra la delantera del equipo. Los dos teóricos habituales, Dani Segovia y Jon Ander están mermados. El primero descartado y el segundo como los centrales: pendiente de evolución. Jon Ander terminó el partido de Gijón tocado. El vasco es un jugador de un tremendo sacrificio y pundonor y concluyó la contienda pero con serias molestias musculares. Hoy probará sobre el césped y Ania seguirá el mismo plan con él que con los defensas; nada de riesgos. Su presencia el sabado es una incógnita, pero el futbolista se mostró optimista ayer. Sus sensaciones no son malas, pero habrá que esperar. Durante el entrenamiento, al técnico se le vio trabajar con Juanjo como atacante. El cántabro, que debutó en Liga con gol y que hasta la fecha ha participado tan solo en un partido de Liga y en las tres eliminatorias de Copa del Rey, sería el '9' de confirmarse que ninguno de los dos fichajes están disponibles.

Con este escenario, todo está en el aire. El sistema 4-2-3-1 es innegociable, pero la pizarra de Ania tiene varios plazas que es probable que hasta el día del partido seguirán vacantes. Las bajas no sólo aparecen en la defensa y en la delantera, sino que el centro del campo está a medio rendimiento con Sergio Ruiz, sancionado, Kitoko, KO, y Nico Hidalgo, tocado, aunque la previsión apunta que ya está recuperado después de no viajar a Gijón por acumulación de partidos. Los dos primeros son baja y obligan a que Quique Rivero y Rafa de Vicente formen el doble pivote. Esta pareja se lo ha ganado con sus actuciones, pero, además, en esta ocasión no hay más efectivos. Las dudas aparecen en la línea de tres por detrás del '9'. Con Hidalgo disponible no hay problemas; si el técnico prefiriera seguir dándole descanso de cara a los tres partidos de la semana que viene, con Rulo también lesionado, Ania tendrá que reinventarse los extremos. Sin zurdos en la plantilla que no sean defensas -Julen, Rulo (laterales) y Figueras (Central)- el dibujo más probable sería Cayarga, en la derecha, Lombardo, en la izquierda, y Cejudo por el centro. De esta manera, el cordobés volvería a ser titular dos meses después y únicamente tras participar unos minutos en dos partidos al volver de su lesión. Lo de cambiar de bandas a los dos habilidosos jugadores no sería nuevo.

Esta es la situación con la vista puesta en la jornada de hoy, en la que se espera que todos pasen un análisis de 'disponibilidad'. El fondo de armario del vestuario parece lo suficientemente extenso y apto como para no preocuparse, pero sí es cierto que los problemas han llegado de golpe. Con un curso tan largo y sin ninguna necesidad de aumir riesgos -al menos por ahora- el sábado ante un recién ascenido, el Calahorra, puede que el Racing tenga que demostrar sus maneras de campeón. Lo del próximo 1 de noviembre ante el Betis es una fuesta secundaria.