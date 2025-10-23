Más de 900 racinguistas se quedan con las ganas de viajar

El Racing recibió esta semana 1.092 peticiones para las 184 entradas que quedaban por sortear entre abonados -otras 184 las gestionaron las peñas y ... 19 se quedó el club cántabro para sus compromisos. En total el Mirandés envió 387-. Así que, más de 900 se quedaron sin localidad para asistir al partido del sábado.

Porque, sólo queda buscarse la vida. El Mirandés ya ha dicho que no se venderán entradas en las taquillas, nada más que para sus abonados y los del Alavés, que es el que presta el estadio, pese a que en cada partido en el exilio de Mendizorroza quedan cerca de 5.000 asientos libres -el estadio tiene capacidad para 19.000 espectadores, pero solo se abren un lateral y un fondo cuando juega el Mirandés-. Situaciones similares se han visto en las anteriores visitas a Anduva y el club burgalés alega «medidas especiales en materia de seguridad y acceso al recinto», pese a que nunca ha habido ningún problema entre aficiones. Lo que sí es cierto es que las 387 entradas son las mismas que han recibido todos los rivales que han pasado por Vitoria en lo que va de curso. Sólo los abonados de Mirandés y Alavés pueden obtener billetes. Y sólo uno por carné. Al precio de 35 euros para los rojillos y de 22 para los babazorros. Todas ellas son nominativas. Seguro que algún racinguista se busca la vida para encontrar el resquicio. Siempre los hay.

La copa: ya son cerca de 700 las entradas retiradas para Las Gaunas La afición del Racing ya ha retirado cerca de 700 entradas para el partido el martes, a las 19.30 horas, en Las Gaunas, frente a la Sociedad Deportiva Logroñés, correspondiente a la primera eliminatoria de la Copa del Rey. El club riojano envió en una primera remesa 687 y el Racing solicitó otras 300. De hecho, desde Las Gaunas no han puesto tope, debido al espacio de sobra que hay en un estadio con 16.000 asientos y con el equipo local que apenas supera el millar de abonados. Pese a ser entre semana y que en el Racing actuarán los menos habituales, la hinchada verdiblanca está respondiendo.

Además, el club rojillo recomienda a los aficionados del Racing sin entrada, en un comunicado, «no realizar el desplazamiento». Pero vamos, que cualquier puede viajar a Vitoria si le apetece. «Todas estas medidas tienen como objetivo garantizar la seguridad de todos los asistentes al evento», insiste el Mirandés en su texto.

Ya hubo un duelo hace unas temporadas, en Anduva, en el que las peñas racinguistas se negaron a viajar por el excesivo precio de las entradas para la afición visitante, el trato recibido en el curso anterior y como protesta por la ubicación de las hinchadas foráneas en una grada implementada sobre un andamio. Una jornada en la que la hostelería de Miranda de Ebro se vio perjudicada por la no llegada de la afición verdiblanca.