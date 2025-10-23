El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Afición racinguista en Anduva, la pasada temporada. Juanjo Santamaría
Fútbol

Más de 900 racinguistas se quedan con las ganas de viajar

El Mirandés envió 387 entradas y la compra de localidades queda limitada a los abonados del club burgalés y del Alavés, que presta el estadio

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Jueves, 23 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El Racing recibió esta semana 1.092 peticiones para las 184 entradas que quedaban por sortear entre abonados -otras 184 las gestionaron las peñas y ... 19 se quedó el club cántabro para sus compromisos. En total el Mirandés envió 387-. Así que, más de 900 se quedaron sin localidad para asistir al partido del sábado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

