Aforo hasta los 27.000 espectadores y casi un cuádruple de 'zona noble'

El Racing aspira a ampliar la capacidad de su estadio hasta superar los 27.000 espectadores. Este es el principal motor que ha puesto en ... marcha la iniciativa, puesto que el club tiene topado su número de abonados (18.274) y según sus propias estimaciones de haber dispuesto de un recinto con mayor aforo hubiera superado este mismo curso los 20.000. Al mismo tiempo, tampoco desea una capacidad que le quede 'grande' al club y convertir los Campos de Sport en un recinto imposible de llenar. Juntando esos dos factores ha dimensionado la propuesta en los citados 27.000.

También la zona VIP se incrementaría notablemente, en números redondos del 3% que significa en la actualidad al 7%, una estrategia en la línea de otros clubes fruto de un análisis muy sencillo: se trata de localidades que pueden generar más ingresos que los graderíos convencionales –incluyen también los abonos de empresas– y una mayor ratio de beneficio por espacio ocupado.

Esta estrategia forma parte de otro de los objetivos secundarios que el club persigue con su iniciativa: aumentar los ingresos por la explotación directa del estadio en los partidos. En resumen, el taquillaje y abonos, además de las iniciativas complementarias que permitiría poner en marcha con distintos clientes y perfiles, incluidos los patrocinadores.

El Racing ya ha trabajado en mejorar la actual zona de boxes, que la actual directiva heredó en un pésimo estado –de nuevo gestado en los años anteriores al desbloqueo accionarial de 2014–, pero no ha podido hacerlo en lo referente a superficie, dado que los Campos de Sport ya se encuentran en lo que a aforo se refiere –otros asunto son los usos complementarios– al límite de su capacidad, máxime tras la incorporación del nuevo anillo de asientos que a principios de este año permitió que el aforo creciera ligeramente hasta alcanzar los 22.308 espectadores.