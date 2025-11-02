El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Aforo hasta los 27.000 espectadores y casi un cuádruple de 'zona noble'

Aumentar la capacidad de las gradas es el principal motivo de la reforma, además de mejorar un estadio obsoleto

Alberto Santamaría
Aser Falagán

Alberto Santamaría y Aser Falagán

Santander

Domingo, 2 de noviembre 2025, 07:56

El Racing aspira a ampliar la capacidad de su estadio hasta superar los 27.000 espectadores. Este es el principal motor que ha puesto en ... marcha la iniciativa, puesto que el club tiene topado su número de abonados (18.274) y según sus propias estimaciones de haber dispuesto de un recinto con mayor aforo hubiera superado este mismo curso los 20.000. Al mismo tiempo, tampoco desea una capacidad que le quede 'grande' al club y convertir los Campos de Sport en un recinto imposible de llenar. Juntando esos dos factores ha dimensionado la propuesta en los citados 27.000.

