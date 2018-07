«El agente y el entorno de Pau nos han dicho que se quiere marchar» Javi Cobo, Jerín y Pau Miguélez estiran antes del partido ante el Alavés en los Campos de Sport de El Sardinero. / Javier Cotera El director deportivo Chuti Molina afirma que el canterano quiere abandonar el Racing y que «hoy por hoy, todo es posible» LEILA BENSGHAIYAR Viernes, 20 julio 2018, 07:39

«No cabe duda de que sobre Pau, su agente y su entorno nos han dicho que se quiere marchar». Son las palabras que Chuti Molina pronunció ayer en la presentación de Enzo Lombardo y Aitor Buñuel. La posible salida del canterano planea sobre el horizonte del Racing. Al menos eso afirma su director deportivo. «Hoy por hoy todo es posible. Pau es un jugador que está teniendo ofertas», señaló. Además Molina apostilló que «cuando un jugador por activa y por pasiva decide que se quiere ir y entendemos que le hace más ilusión irse que quedarse, hay que sopesar los pros y los contras».

Sin embargo, eso no se traduce en la salida inmediata del de Noja. Desde el club están barajando varias posibilidades, pero quieren «estar seguros de lo que hacemos y hasta que no lo estemos pues ahí está». En la toma de esta decisión tiene mucho que ver la incorporación de Enzo Lombardo a la plantilla. De hecho las características de Lombardo y las de Pau Miguélez son similares. Con la llegada del italiano el canterano dejó su puesto en la banda izquierda en los entrenamientos para pasar a la derecha y el miércoles, durante el partido ante el Alavés, también ocupó la diestra. Chuti Molina reconoce que es posible que tras el desembarco del jugador del Mallorca B en el Racing, el de Noja podría salir del club en calidad de cedido. «Hay posibilidades», dejó caer.

De lo que no tiene queja, al menos Molina, es del desempeño de Pau en los entrenamientos. Según el director deportivo el jugador «está trabajando como un jabato». Precisamente el miércoles Iván Ania también habló sobre Miguélez durante la rueda de prensa posterior al partido. El técnico asturiano valoró que el de Noja es «un jugador muy rápido y que tiene desborde. A veces abusa demasiado del balón». Achacó esto último a que cuando el canterano estaba en juveniles era el mejor y se iba fácilmente de los rivales, por eso «tiene ciertos vicios que quiero que los cambie y los mejore, pero es un jugador que para mí tiene muy buen nivel».

Sin embargo, la salida del canterano sobrevuela el ambiente. «Lo que no quiero es romper carreras y dinámicas. Cuando hay enconamientos personales tipo me quiero ir...», advertía Molina. El nojeño no ha contado con demasiado protagonismo en la última temporada, pese a ser uno de los principales talentos surgidos de La Albericia en los últimos años. Tiene cartel fuera de Cantabria y por lo que parece le llegan las propuestas. «Nosotros no hacemos una cantera para vender, pero hay circunstancias y no podemos tener jugadores que anímicamente estén mal», comentaba Molina, que no dudó en dejar claro que «abordamos todas las situaciones nosotros, marcamos los plazo nosotros y marcamos las directrices».

Antonio Tomás

Las especulaciones también rodean a Antonio Tomás. Chuti Molina fue muy claro respecto a la situación del jugador. «Hay realidades. Tiene jugadores por delante y varios, con lo cual hay que sopesar si él va a ser un jugador importante o si tiene la posibilidad de jugar en otro sitio», dijo el albaceteño.