El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Albacete-Racing del pasado mes de enero. LOF
Fútbol | Racing

El Albacete envía 460 entradas a Santander para el partido del lunes

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Lunes, 18 de agosto 2025, 15:17

El Albacete ha enviado 460 entradas a un precio de 20 euros para el partido de la segunda jornada de Liga (Carlos Belmonte, 19.30 ... horas) a las que al menos en primeras instancia solo podrán acceder abonados y peñistas. Casi, la mitad, 218, se han reservado para la APR, que las gestionará directamente, y otras tantas están disponibles para que los socios las soliciten a través del portal del abonado (un máximo de dos), mientras que el club se reserva 24. La reserva online y en taquilla se ha abierto este lunes a mediodía y estará habilitada hasta las 11.00 horas del miércoles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los incendios castigan los Picos de Europa y el fuego cruza a Cantabria por Camaleño
  2. 2 Bustamante sorprende a sus fans antes de su concierto en Torrelavega
  3. 3

    El lobo se ensaña y ataca a las puertas de las tres villas pasiegas
  4. 4 Fin de fiestas en Torrelavega y cierre con Bustamante
  5. 5

    La Sociedad de Tasación sitúa a Laredo como el municipio más caro para adquirir una vivienda nueva
  6. 6

    Tres ayuntamientos cántabros acumulan 173 denuncias por acampada ilegal de autocaravanas
  7. 7 Más de tres kilómetros de retenciones en la A-8 a la altura de Islares, dirección Bilbao
  8. 8 Un empresario fiel a sus principios y enamorado de Liébana
  9. 9 Seis heridos en el accidente múltiple de la S-10 a la altura del túnel de Astillero
  10. 10 Torrelavega se rinde a Bustamante en una noche mágica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Albacete envía 460 entradas a Santander para el partido del lunes

El Albacete envía 460 entradas a Santander para el partido del lunes