El Albacete envía 460 entradas a Santander para el partido del lunes
Santander
Lunes, 18 de agosto 2025, 15:17
El Albacete ha enviado 460 entradas a un precio de 20 euros para el partido de la segunda jornada de Liga (Carlos Belmonte, 19.30 ... horas) a las que al menos en primeras instancia solo podrán acceder abonados y peñistas. Casi, la mitad, 218, se han reservado para la APR, que las gestionará directamente, y otras tantas están disponibles para que los socios las soliciten a través del portal del abonado (un máximo de dos), mientras que el club se reserva 24. La reserva online y en taquilla se ha abierto este lunes a mediodía y estará habilitada hasta las 11.00 horas del miércoles.
Si las solicitudes superan la disponibilidad se hará, como es habitual, un sorteo para que los agraciados puedan hacer efectiva la compra el mismo miércoles y el jueves. En caso de no agotarse, el papel sobrante se pondrán a disposición del público en general.
