Arana, ausente de la sesión del Racing una vez más El canario reapareció en Gijón tras su lesión, pero desde entonces no ha vuelto a participar en el trabajo junto a sus compañeros

Sergio Herrero Santander Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:49 Comenta Compartir

El Racing inició este miércoles, en los Campos de Sport, una nueva semana de trabajo, en esta ocasión para preparar el partido del sábado, en Mendizorroza, frente al Mirandés. Y, una semana más, Juan Carlos Arana está fuera de la dinámica del equipo.

El canario ha estado cerca de tres meses lesionado por una fractura en el pie. Regresó y tuvo algunos minutos hace dos semanas en El Molinón. Pero de Gijón, el delantero salió otra vez con problemas físicos que, de momento, el club no ha oficializado. Arana siguió el trabajo de sus compañeros, en chanclas, desde un banquillo.

Así, todo apunta a que el '9' no estará en la convocatoria para viajar a Vitoria, junto al también lesionado Jorge Salinas y los sancionados Clément Michelin y Marco Sangalli.

Por lo demás, José Alberto no dio demasiadas pistas sobre el once que puede sacar ante el Mirandés. Todo apunta a que habrá cierta continuidad tras la victoria contra el Deportivo, pero no dejó claro si volverá a utilizar el trivote o regresará al 4-2-3-1 incluso con los mismos hombres. Por otro lado, quien no trabajó en ningún momento como lateral fue Pablo Ramón, por lo que Mantilla se postula como titular en la banda derecha de la zaga.