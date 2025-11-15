Sólida primera parte

Secciones
Servicios
Destacamos
LaLiga Hypermotion Jornada 14 S15/11 · Árbitro: Saúl Ais Reig
Racing
21:00h.
2
-
0
Granada
Villalibre (18')
Javi Castro (22')
Min. 49
RAC
GRA
Gol! Min 18'
Gol de Villalibre
Gol! Min 22'
Gol de Javi Castro
Tarjeta amarilla Min 25'
Maguette Gueye ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 40'
Pedro Alemañ ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 44'
Souleymane Faye ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Santander
Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:50
21:49
Racing 2 Granada 0.
Enlace copiado
21:46
Minuto 45. Racing 2 Granada 0. Tres minutos de añadido.
21:46
Minuto 45. Racing 2 Granada 0. Amarilla para Faye.
21:45
Minuto 44. Racing 2 Granada 0. Disparo de Faye cómodo para Ezkieta.
21:41
Minuto 40. Racing 2 Granada 0. Amarilla para Alemañ.
21:39
Minuto 38. Racing 2 Granada 0. Mantiene el dominio el cuadro cántabro, que no sufre en defensa.
21:33
Minuto 31. Racing 2 Granada 0. Muy buena primera media hora del Racing, que domina cómodamente en marcador y juego.
21:27
Minuto 25. Racing 2 Granada 0. Amarilla para Maguette.
21:25
Minuto 23. Racing 2 Granada 0. EL QUE AVISA NO ES TRAIDOR, Y JAVI CASTRO YA LE HABÍA DICHO AL GRANADA QUE TENÍA LA CABEZA EN LA META RIVAL. BALÓN MEDIDO DE CÓRNER DE VICENTE Y CASTRO QUE PONE TIERRA DE POR MEDIO.
Enlace copiado
21:21
Minuto 18. Racing 1 Granada 0. Y NO, QUE NO. QUE EL BISONTE DE GERNIKA NO PERDONA. ROBO EN ÁREA RIVAL, BALÓN PARA VILLALIBRE DE SANGALLI Y TOQUE DE CLASE PARA BATIR A ASTRALAGA POR LA ESCUADRA.
Enlace copiado
21:19
Minuto 17. Racing 0 Granada 0. Remate de Pascual manso que atrapa Ezkieta.
21:13
Minuto 12. Racing 0 Granada 0. Dominio absoluto del Racing, que acapara la posesión del cuero.
21:06
Minuto 4. Racing 0 Granada 0. Centro de Andrés con el que no conecta Villalibre. En el córner posterior el remate está a punto de colarse en la meta visitante.
21:01
Racing 0 Granada 0.
Enlace copiado
20:57
Saltan los jugadores al terreno de juego. Suena La Fuente de Cacho.
20:53
Desde el mediodía las calles de Santander mostraban el verdiblanco de una afición que volverá a llenar el graderío de El Sardinero.
20:46
Metido en puestos de descenso tras un gran comienzo, el Granada de Pacheta era uno de los llamados a estar arriba, aunque ahora, de momento, pelea por otros objetivos.
Los andaluces partirán con:
Astralaga; Alcaraz, Manu Lama, Álex Sola, Aleman, Faye, Pascual, Sergio, Diallo, Williams, Óscar Naasei.
20:38
Con las bajas de Puerta, Facu, Canales o Jeremy, José Alberto ha compuesto un once con jugadores de garantías formado por:
Ezkieta; Mantilla, Castro, Pablo Ramón, Mario García; Maguette, Íñigo, Sangalli, Andrés, Vicente y Villalibre.
20:25
Un paso atrás para coger impulso. El Racing, después de su dura derrota en Canarias, busca recuperar las buenas sensaciones ante el Granada. Un partido para dar un golpe en la mesa, un duelo para demostrar el mando en la categoría ante un rival en ascensión tras un mal comienzo.
José Alberto López
4-2-3-1
Jokin Ezkieta
portero
Álvaro Mantilla
defensa
Javi Castro
defensa
Pablo Ramón
defensa
Mario García
defensa
Maguette Gueye
centrocampista
Íñigo Sainz-Maza
centrocampista
Andrés Martín
centrocampista
Iñigo Vicente
centrocampista
Marco Sangalli
centrocampista
Asier Villalibre
Delantero
José Rojo Martin
4-3-3
Ander Astralaga
portero
Oscar Naasei Oppong
defensa
Manu Lama
defensa
Loïc Williams
defensa
Baïla Diallo
defensa
Pedro Alemañ
centrocampista
Rubén Alcaraz
centrocampista
Sergio Ruiz
centrocampista
Álex Sola
Delantero
Jorge Pascual
Delantero
Souleymane Faye
Delantero
50,9%
RAC
49,1%
GRA
|2
|Goles
|0
|3
|Remates a puerta
|2
|0
|Remates fuera
|2
|0
|Remates al palo
|0
|3
|Asistencias
|3
|4
|Faltas cometidas
|7
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia