LaLiga Hypermotion Jornada 14 S15/11 · Árbitro: Saúl Ais Reig

Escudo Real Racing Club

Racing

21:00h.

2

-

0

Granada

Escudo Granada Club de Fútbol

  • Villalibre (18')

  • Javi Castro (22')

Min. 49

[ALTERNATIVE TEXT]

RAC

[ALTERNATIVE TEXT]

GRA

Gol! Min 18'

Gol de Villalibre

Gol! Min 22'

Gol de Javi Castro

Tarjeta amarilla Min 25'

Maguette Gueye ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Tarjeta amarilla Min 40'

Pedro Alemañ ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Tarjeta amarilla Min 44'

Souleymane Faye ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Luis Palomeque
Directo

Sólida primera parte

El Racing domina con comodidad al descanso gracias a los tantos de Villalibre y Javi Castro

Minuto a minuto

Borja Cavia

Borja Cavia

Santander

Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:50

21:49

Final de la primera mitad

Racing 2 Granada 0. 

Enlace copiado

21:46

Minuto 45. Racing 2 Granada 0. Tres minutos de añadido.

21:46

Minuto 45. Racing 2 Granada 0. Amarilla para Faye.

21:45

Minuto 44. Racing 2 Granada 0. Disparo de Faye cómodo para Ezkieta.

21:41

Minuto 40. Racing 2 Granada 0. Amarilla para Alemañ.

21:39

Minuto 38. Racing 2 Granada 0. Mantiene el dominio el cuadro cántabro, que no sufre en defensa.

21:33

Minuto 31. Racing 2 Granada 0. Muy buena primera media hora del Racing, que domina cómodamente en marcador y juego.

21:27

Minuto 25. Racing 2 Granada 0. Amarilla para Maguette.

21:25

Gol del Racing

Minuto 23. Racing 2 Granada 0. EL QUE AVISA NO ES TRAIDOR, Y JAVI CASTRO YA LE HABÍA DICHO AL GRANADA QUE TENÍA LA CABEZA EN LA META RIVAL. BALÓN MEDIDO DE CÓRNER DE VICENTE Y CASTRO QUE PONE TIERRA DE POR MEDIO.

Enlace copiado

21:21

Gol del Racing

Minuto 18. Racing 1 Granada 0. Y NO, QUE NO. QUE EL BISONTE DE GERNIKA NO PERDONA. ROBO EN ÁREA RIVAL, BALÓN PARA VILLALIBRE DE SANGALLI Y TOQUE DE CLASE PARA BATIR A ASTRALAGA POR LA ESCUADRA.

Enlace copiado

21:19

Minuto 17. Racing 0 Granada 0. Remate de Pascual manso que atrapa Ezkieta.

21:13

Minuto 12. Racing 0 Granada 0. Dominio absoluto del Racing, que acapara la posesión del cuero.

21:06

Minuto 4. Racing 0 Granada 0. Centro de Andrés con el que no conecta Villalibre. En el córner posterior el remate está a punto de colarse en la meta visitante.

21:01

Arranca el partido

Racing 0 Granada 0. 

Enlace copiado

20:57

Saltan los jugadores al terreno de juego. Suena La Fuente de Cacho.

20:53

Desde el mediodía las calles de Santander mostraban el verdiblanco de una afición que volverá a llenar el graderío de El Sardinero.

20:46

Metido en puestos de descenso tras un gran comienzo, el Granada de Pacheta era uno de los llamados a estar arriba, aunque ahora, de momento, pelea por otros objetivos. 

Los andaluces partirán con:

20:38

Con las bajas de Puerta, Facu, Canales o Jeremy, José Alberto ha compuesto un once con jugadores de garantías formado por:

Ezkieta; Mantilla, Castro, Pablo Ramón, Mario García; Maguette, Íñigo, Sangalli, Andrés, Vicente y Villalibre.

20:25

Un paso atrás para coger impulso. El Racing, después de su dura derrota en Canarias, busca recuperar las buenas sensaciones ante el Granada. Un partido para dar un golpe en la mesa, un duelo para demostrar el mando en la categoría ante un rival en ascensión tras un mal comienzo.

Ver más

Alineación y estadísticas

José Alberto López

4-2-3-1

Alineación

Jokin Ezkieta

portero

Álvaro Mantilla

defensa

Javi Castro

defensa

Pablo Ramón

defensa

Mario García

defensa

Maguette Gueye

centrocampista

Íñigo Sainz-Maza

centrocampista

Andrés Martín

centrocampista

Iñigo Vicente

centrocampista

Marco Sangalli

centrocampista

Asier Villalibre

Delantero

José Rojo Martin

4-3-3

Alineación

Ander Astralaga

portero

Oscar Naasei Oppong

defensa

Manu Lama

defensa

Loïc Williams

defensa

Baïla Diallo

defensa

Pedro Alemañ

centrocampista

Rubén Alcaraz

centrocampista

Sergio Ruiz

centrocampista

Álex Sola

Delantero

Jorge Pascual

Delantero

Souleymane Faye

Delantero

Estadísticas

50,9%

GRA

RAC

49,1%

GRA

GRA

2 Goles 0
3 Remates a puerta 2
0 Remates fuera 2
0 Remates al palo 0
3 Asistencias 3
4 Faltas cometidas 7

