El Ayuntamiento de Santander licitará el lunes las obras de la cubierta de los Campos de Sport

La Comisión de Seguimiento del convenio entre Ayuntamiento de Santander y Racing se reunirá el miércoles, tras la licitación de la obra de la cubierta ... de los Campos de Sport. Con más de un año de retraso, por fin la actuación da un paso importante, aunque no se espera que los trabajos arranquen hasta antes del verano de 2026.

Así lo dio a conocer la alcaldesa, Gema Igual, tras hablar con el presidente del club, Manolo Higuera, a quien informó de que la Junta de Gobierno dará luz verde el lunes a la licitación de la obra por importe de 1.759.643 euros y un periodo de ejecución de 17 meses.

Igual mostró su satisfacción por «el avance que supone la contratación de esta obra en el marco del convenio» que ambas partes suscribieron en agosto de 2022.

La obra de la cubierta ha sido planificada por los arquitectos Daniel Jáuregui y Héctor Uxmal Gómez, abordará en una primera fase la esquina más deteriorada y se dejará un tiempo de espera para validar la solución. De esta forma, si el resultado es satisfactorio, se continuará con el resto del estadio por el mismo método constructivo. Tal y como acordaron el pasado mes de mayo Ayuntamiento y Racing, se actuará sobre la zona más expuesta y sensible con el fin de testar la solución técnica. Después, las actuaciones más importantes se centrarán en solucionar las filtraciones desde las juntas de la cobertura con las costillas y la absorción de agua por el hormigón armado. Esta actuación requiere trabajos previos como la limpieza de las costillas o la recolocación de parte del cableado.