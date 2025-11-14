El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Alberto Aja
Fútbol

El Ayuntamiento de Santander licitará el lunes las obras de la cubierta de los Campos de Sport

El miércoles, el Consistorio se reunirá con el club dentro de la comisión de seguimiento del convenio

DM

Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:10

Comenta

La Comisión de Seguimiento del convenio entre Ayuntamiento de Santander y Racing se reunirá el miércoles, tras la licitación de la obra de la cubierta ... de los Campos de Sport. Con más de un año de retraso, por fin la actuación da un paso importante, aunque no se espera que los trabajos arranquen hasta antes del verano de 2026.

