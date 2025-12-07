El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los futbolistas del Racing, esta semana en La Albericia. Daniel Pedriza

En busca de la tercera

El Racing cierra su yincana de esta semana con una visita a Cádiz en la que intenta asaltar el liderato y su tercera jornada consecutiva sin encajar en Liga

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Domingo, 7 de diciembre 2025, 07:59

Cádiz es la nueva coordenada del Racing en busca de su tercera portería consecutiva a cero. En Liga, porque en la Copa sí que encajó ... uno el jueves pasado en El Toralín, lo que no impidió que la segunda línea dejara por el camino a la Ponferradina. Superada la eliminatoria copera, los titulares regresan a escena en el Nuevo Mirandilla (14.00 horas) ante un Cádiz que navega esta temporada en la zona de nadie, pero que tras su victoria de la semana pasada en Córdoba tiene a tiro los puestos de las eliminatorias de ascenso a Primera División.

