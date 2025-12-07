En busca de la tercera

Cádiz es la nueva coordenada del Racing en busca de su tercera portería consecutiva a cero. En Liga, porque en la Copa sí que encajó ... uno el jueves pasado en El Toralín, lo que no impidió que la segunda línea dejara por el camino a la Ponferradina. Superada la eliminatoria copera, los titulares regresan a escena en el Nuevo Mirandilla (14.00 horas) ante un Cádiz que navega esta temporada en la zona de nadie, pero que tras su victoria de la semana pasada en Córdoba tiene a tiro los puestos de las eliminatorias de ascenso a Primera División.

Cumplieron los suplentes en El Toralín, pero JAL tiene claro su once. Comenzando por la portería, en la que Jokin Ezkieta regresará a su puesto. Plamen Andreev que dejó buenas sensaciones y ha demostrado que sí, que el navarro tiene competencia este año, se ha quedado sin embargo en Santander por un proceso vírico, el mismo que ha tenido contra las cuerdas a varios futbolistas del primer equipo, con lo que Laro será el portero suplente en el Nuevo Mirandilla. El equipo vive al fin un momento feliz en defensa y en lo que a estadística en la portería se refiere. Breve, sí, pero mucho mejor de lo acontecido hasta ahora.

En la defensa regresarán, si José Alberto no se ha reservado sorpresas, Mantilla, Javi Castro y probablemente, Pablo Ramón, si bien Facu González pugna por desbancar a cualquiera de los dos centrales. Por último Salinas, uno de los pocos titulares que jugó en El Toralín, volverá al lateral izquierdo.

Ampliar

Gustavo Puerta, que sigue apercibido de sanción con sus cuatro amonestaciones, se ha hecho imprescindible en el centro del campo, probablemente acompañado por Maguette Gueye, mientras que en la línea de tres mediapuntas el técnico cuenta son su tridente habitual: Andrés Martín, Peio Canales e Íñigo Vicente... si el proceso vírico que ha atravesado estos días le permite figurar entre los elegidos. En caso contrario, Marco Sangalli es la alternativa más factible. Falta por comprobar si quien les acompaña con referencia en punta es Asier Villalibre, el de los diez goles y Pichichi de Segunda, o Jeremy Arévalo, el que llevaba siete y también era máximo goleador cuando viajó a Ecuador en la última ventana internacional para debutar con la absoluta de la Tri. Durante muchas semanas se rotaron en la titularidad y ahora el vasco parece haberle cogido algo de ventaja, máxime cuando el camargués también ha atravesado un proceso vírico. Como Vicente, el jueves pudo ya entrenar con quienes no jugaron en Ponferrada (es decir, con los titulares), pero con todas estas circunstancias Villalibre parece el que más opciones tiene de ejercer como 'nueve' de inicio.

Otra puesta en escena

El Cádiz de Gaizka Garitano es en cierto modo la antítesis del Racing. Orden, concierto y mucho equilibrio entre delantera y defensa; entre goles marcados y encajados, frente al rocanrol verdiblanco. Dos estilos muy diferentes que se contraponen con un objetivo común: el ascenso a Primera, más marcado en el caso racinguista pero también marcado como meta en el sur.

Llegan los cadistas con la baja de tres de sus futbolistas más determinantes: Ontiveros, Suso y Kovacevic, lo que hace más importante el concurso de Martí y Dawda Camara para recuperar una solidez en casa que los de Garitano echan últimamente de menos.

«Últimamente nos está costando; tenemos que intentar recuperar esa fortaleza y sumar esa segunda victoria consecutiva en Liga», reconocía su entrenador en la previa de un duelo en el que el Racing aspira a asaltar la primera plaza en ese recién inaugurado mano a mano que protagoniza con el Deportivo, una reedición del que ambos equipos protagonizaron en 2021, pero entonces en Primera RFEF. Dos históricos que tras muchos años difíciles (más en Santander) pugnan por recuperar su estatus.

Ampliar

JAL se topó con algunos tímidos silbidos cuando la Gradona coreó la semana pasada su nombre, algo insólito con el equipo goleando en casa y colíder. Al técnico le preocupa ese mar de fondo que no consigue atajar y muestra ya cierto malestar, como cuando se le recuerda, en plena lucha por el liderato, los grandes bajones que ha experimentado su equipo en los dos últimos diciembres. Por contra, la imagen futbolística del Racing fuera de Cantabria es otra, como lo verbaliza el propio Garitano: «Es un equipo con un talento increíble; increíble en ataque, con mucha facilidad para hacer gol, lleva un montón de goles a favor; tiene mucho potencial en ataque pero bueno, nosotros creo que somos un buen equipo también».

Eternos viajes

Los verdiblancos llegarán con muchos kilómetros en el cuerpo. Con las piernas descansadas después de las rotaciones de Copa, pero en una semana frenética en la que han acumulado viajes y kilómetros sin tiempo prácticamente para preparar el partido de hoy. Cuando eche a rodar el balón solo habrán pasado 61 horas del partido en Ponferrada, el equipo regresó a Santander a las 3.30 horas ya del viernes y ayer hizo un eterno viaje con tres escalas tras el entrenamiento, el único matinal de la semana, para desplazarse a Cádiz.

«Nosotros al final somos profesionales, tenemos que jugar cuando nos manden. Poco más puedo decir, más que gestionar el equipo y a nuestros jugadores de la mejor forma posible», explicaba el mismo viernes José Alberto López, finalmente resignado ante una situación bastante extraña.

Todo después de que se fijara el partido de Copa con ese mínimo margen y a pesar de los dos largos desplazamientos intercalados, sin que la RFEF propusiera de inicio otra fecha ni la Ponferradina accediera a adelantar el duelo al miércoles, como solicitó formalmente el Racing. En resultado, aparte de los largos viajes, solo dos entrenamientos para preparar el duelo liguero: el del viernes por la tarde y el de ayer, inmediatamente antes de partir hacia Jerez, donde un autobús trasladó finalmente al equipo a Cádiz, vía Madrid.

La primera parte de la yincana salió bien gracias al postrero gol del recuperado Artiz Aldasoro en la prórroga de El Toralín. La segunda se dirime en el partido inaugural del domingo en la que es además una atípica jornada que, incrustada en pleno puente y con tres festivos consecutivos, ha dejado otros tantos partidos para el lunes. Para entonces el Racing puede ser líder o cuarto en la clasificación. Así es, como le gusta decir a JAL, esta Segunda División. La que aspira, de paso, a volver a liderar.