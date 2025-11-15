El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Luis Palomeque

Caerse con todo el equipo

Un muy superior Racing que ganaba con solvencia da vida a un flojo Granada en una irreconocible segunda parte

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Sábado, 15 de noviembre 2025, 23:26

Los del Racing podían haber sacado dos camisetas diferentes. Una para la primera mitad. Y otra para la segunda. Por lo menos, para distinguirles. Porque ... parece imposible que los del antes del descanso fuesen los mismos que después. De 45 minutos geniales a la casi incomparecencia. Intermedio y lesión de Íñigo Sainz-Maza mediante. José Alberto no supo reemplazar el trabajo en la medular del capitán y los suyos dieron vida a un flojo Granada que olía a moribundo a kilómetros de distancia. Se cayó con todo el equipo. Y del 2-0 al 2-2 sólo pasó un rato. Dos puntos perdidos.

