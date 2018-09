Dominio Sistema Pleno Novedad Ataque Al calor de los Campos de Sport Sergio Ruiz junto a Quique Rivero, hoy ambos formarán el centro del campo del Racing. / Javier Cotera Mientras el equipo de Ania sigue en busca de su propia personalidad, visita El Sardinero la Cultural de Durango, un colista que tiene el juego de toque como estilo innegociable. El Racing vuelve a jugar en casa después de tres partidos consecutivos lejos de Santander SERGIO HERRERO Santander Domingo, 30 septiembre 2018, 08:22

Ha entrado el otoño y en El Sardinero, cuando pega el Nordeste, hace fresco. Pero dentro de los Campos de Sport el personal siempre coge temperatura. Por los muros que conforman el templo racinguista y porque sus moradores se encargan de añadir grados al termómetro. En Miranda y en Llodio, la afición verdiblanca al sol se coció. En Santander siempre se enriquece. A fuego lento. Después de tres partidos consecutivos lejos de casa -uno de Copa y dos de Liga-, el Racing vuelve a su feudo. La Cultural de Durango parece un rival propicio para seguir aumentando las prestaciones y mantener el alto ritmo de la cabeza de la tabla. Pero, como dice Santi Gutiérrez Calle, ojito, que de papardas está el mundo lleno e Iván Ania todavía no ha degustado semejante pescado en el banquillo racinguista.

Bueno, pase lo que pase esta tarde, tampoco lo hará desde el banquillo, porque la vehemencia del técnico asturiano ya le pasó factura con su primera expulsión de la temporada -más que rigurosa, por cierto-. Dos partidos de sanción. Circunstancias aparte y con César Negredo de interino, el partido de esta tarde se antoja un auténtico choque de personalidades. Una en formación, como la del Racing. El equipo cántabro no acaba de encontrar su modus operandi. A veces domina, a veces juega, a veces la manda al quinto pino y otras simplemente gana. Pero, del equipo monopolizador requeteprometido por Ania y el director deportivo, Chuti Molina, de momento, en grageas. Pequeñas dosis. El Racing sigue buscando su sitio. Mientras vaya ganando, no hay prisa excesiva. Hasta el propio míster es consciente de este asunto: «Lo importante es que el equipo juegue con personalidad delante de su afición», dijo el viernes en rueda de prensa. Esta tarde tiene una buena oportunidad para hacerlo.

Enfrente, el equipo cántabro se encontrará a un rival de identidad innegociable. Con su idea va a muerte y es probable que muera con su idea. La Cultural de Durango es otro de esos clubes que se niega a deformarse por el fútbol moderno. Y el balón le ha premiado su coherencia con una temporada en la Segunda División B. En Tabira no se han vuelto locos con el ascenso y han apostado por la continuidad y el agradecimiento. El míster, Igor Núñez, acumula cuatro años en el banquillo. Todo un logro dentro del deporte de las prisas y las decapitaciones. Y de los 19 futbolistas que lograron el salto de categoría la pasada campaña, 16 continúan teniendo taquilla en el vestuario. Los tres que se fueron, no fue por decisión del club. El caso es que, aunque parezca suicida, la Cultural de Durango sigue abonada a su juego de toque. A su 'tiqui-taca' que rompe el tópico del fútbol vasco. Pese a que hasta ahora esa osadía le haya costado el farolillo rojo, un solo punto en la clasificación y once tantos encajados en cinco partidos. Hoy, los vizcaínos llegan a los Campos de Sport. Allí espera todo un Racing. Pero Núñez no cambiará su plan.

Y como el equipo cántabro sigue sin encontrar su filosofía concreta, los verdiblancos corren el grave peligro de que el cuadro durangués le quite la pelota y le acabe sonrojando. Se quejaba Carlos Pouso la pasada temporada de que nunca había escuchado hablar tanto de sistemas como en Santander. Con Ania ha tardado un poco más el baile de números, pero el debate ya ha llegado. Que si 4-4-2. Que si 4-2-3-1. El dibujo clásico parece no funcionar para este equipo y el asturiano podría recuperar un esquema que parece más adecuado a su plantilla.

Porque el Racing tendrá que apostar por tener el balón y, además, las exigencias del guión también le empujarán a ello. La lesión de Ritchie Kitoko imposibilita la versión 'cachas' del centro del campo racinguista que forma el congoleño junto a Sergio Ruiz. Jerín podría ser un sustituto similar, pero tiene más papeletas un Quique Rivero beneficiado también por la sanción de Rafa de Vicente. Por lo tanto, el doble pivote será el mismo que el del positivo encuentro ante el Arenas, en el que mejor fútbol realizó el conjunto cántabro.

Sergio, el faro

Todo gira en torno a Sergio Ruiz. El Racing vuelve a casa y el equipo verdiblanco lo lidera uno de casa. No de la cantera, porque el club se dio cuenta tarde del brillo de la perla. Pero a tiempo para disfrutarla. El astillerense crece a cada pase. A cada tarascada del rival. A cada robo de balón. A su alrededor pasan los futbolistas. Los veteranos. Los que han jugado en Primera División. Los que le doblan o quizá triplican la ficha. Da igual. Sergio Ruiz es inamovible.

Como Iván Crespo y como Aitor Buñuel, que tienen el puesto asegurado. En el flanco izquierdo de la defensa, Julen Castañeda volverá al once tras su suplencia en Llodio. Y el centro de la zaga podría ser objeto de rotaciones si Ania lo considera necesario. Óscar Gil, Figueras y Olaortua se disputan dos plazas en la alineación.

A Sergio Ruiz y Quique Rivero les abrirá paso por delante la línea de tres en la que el Racing pone muchas de sus esperanzas ofensivas. Nico Hidalgo, Enzo Lombardo y Cayarga son los que más papeletas tienen. En parte, porque Álvaro Cejudo, tras un mes en el dique seco por un edema óseo en la rodilla, ya ha vuelto a entrenar con sus compañeros, pero aún es precipitado introducirle en la convocatoria. Con un Dani Segovia en racha arriba. Salvo que Iván Ania se empeñe en volver a utilizar un sistema 4-4-2 que parece su dibujo de cabecera a pesar de todo. En ese caso, Jon Ander acompañaría al madrileño y uno de los futbolistas de esa segunda línea se caería de la alineación. Está por ver. es el secreto mejor guardado.