Racing Chuti Molina: «Estoy contento por cómo ha quedado la plantilla» Cejudo, en el partido ante la Real Sociedad B. / Alberto Aja El director deportivo considera que con lo que hay se puede «llegar hasta el final», pero no cierra la puerta a fichar en el mercado de invierno MARCO GARCÍA VIDART Santander Martes, 4 septiembre 2018, 07:47

Con la llegada de Nico Hidalgo a pocos días para el final del mercado veraniego, se terminó la posibilidad de incorporar a más futbolistas. No llegó ese delantero de referencia que asegure un buen puñado de goles, la guinda del pastel que esperaba el racinguismo. A Chuti Molina no le convenció lo que había disponible. «Estábamos abiertos a un jugador que encajara con lo que buscábamos». Así las cosas, la plantilla del Racing no variará hasta al menos el mes de enero. El director deportivo, como ha hecho en las presentaciones de otros jugadores, enseguida tomó protagonismo. Y lo que tiene el Racing le gusta y mucho. «Estoy contento por cómo ha quedado la plantilla». Más que las estadísticas que pudiesen traer aparejadas los nuevos, lo que preocupaba al manchego era «el cómo llegasen los jugadores. Que todos tuviesen el mismo nivel físico para poder jugar».

Los 14 que han venido más los que ya estaban forman «un equipo que compite y que demuestra que puede ganar muchos partidos. Para mí, los jugadores del Racing son los mejores». La gran «predisposición al trabajo» de los futbolistas hace que, en opinión del albaceteño, el club verdiblanco tenga ya «mucho ganado». Y aunque desde el primer minuto en el club el único discurso posible es el de conseguir el ascenso a Segunda División, Molina también pide un poco de paciencia a la afición verdiblanca. «Si se ve el once titular, es un equipo prácticamente nuevo. En otros sitios se pide paciencia. Aquí no vamos a ser menos». A la vez, el albaceteño confía en que pronto la plantilla «coja su máximo nivel físico».

El director deportivo del Racing confía tanto en los suyos que no duda en señalar que la actual plantilla «puede llegar hasta el final, hasta conseguir el ascenso». Pero como «la exigencia del Racing es grande, porque su objetivo es subir», todo es «mejorable. Empezando por el director deportivo», bromeó. Ese 'mejorable' era una clara alusión al mercado de invierno. «No voy a ser tan estúpido como para cerrarme puertas. Vamos a ver cómo competimos y de lo que somos capaces». Aunque ir de compras en el mes de enero dependerá de los resultados del Racing en la primera vuelta del campeonato. Chuti Molina confía en «no tener que recurrir a ese mercado. Pero es una puerta abierta».

Díaz y Cejudo, lesionados

Lunes por la tarde. El día en el que el Racing ha convenido que se informa de las distintas dolencias de sus jugadores en una medida que, cuanto menos, ha sorprendido bastante. Los que están 'tocados' en la plantilla son dos jugadores. César Díaz sufre una lesión muscular en el gemelo interno de la pierna derecha. 'Pendiente de evolución', según el parte médico verdiblanco. El delantero albaceteño no jugó ante el Mirandés y en la información de los servicios médicos del Racing de la semana pasada también figuraba en la lista de lesionados. 'Lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha', rezaba entonces el comunicado.

El otro integrante de la enfermería es Álvaro Cejudo. El centrocampista verdiblanco «padece una contusión con edema óseo en la rodilla izquierda. Pendiente de evolución», señalan los servicios médicos del Racing. Estos dos jugadores son los que tienen dolencias más leves. En ese parte también figura Miguel Gándara, aunque lo del canterano va para largo, ya que sigue con su recuperación tras la rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda que sufrió el pasado mes de julio.

Así las cosas, parece complicado que tanto el delantero albaceteño como el centrocampista de Puente Genil puedan estar en la alineación que mañana defienda al Racing en su estreno en la Copa del Rey ante el Mirandés. A pesar de la importancia de la competición, Ania ya dejó claro el porqué no incluyó a Cejudo el sábado para el partido de Liga ante los burgaleses. «Es pronto para arriesgar con un jugador», señalaba el míster asturiano.