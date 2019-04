El club deberá invertir alrededor de cuatro millones para adaptarse a la Liga de Fútbol Ayuntamiento, Racing y miembros de la LFP se han reunido esta mañana para avanzar las necesidades que debe reunir el club y el estadio si se logra el ascenso a Segunda MARCOS MENOCAL Santander Martes, 2 abril 2019, 14:09

Esta mañana se ha producido una reunión entre el Ayuntamiento de Santander, el Racing y miembros de la Liga de Fútbol Profesional con motivo de las posibles remodelaciones y adaptaciones que debería acometer el club y su estadio para, en el caso de que se produzca el ascenso, militar en Segunda División.

De esta manera, en resumidas cuentas, los responsables de la LFP han mostrado «su tranquilidad» ya que al tratarse de un equipo que ha militado muchos años en Primera «reúne las instalaciones más básicas». Ahora bien, el presidente, Alfredo Pérez, puntualizó lo que será necesario cumplir en los «próximos dos meses».

«La sensación es que el Ayutamiento y el club estamos preparados. La inversión del club que tendrá que hacer para cumplir con los requisitos y las tareas que tendremos que hacer en colaboración con el Ayuntamiento es una inversión que supera los cuatro millones de euros. Cosa que tendremos que poner encima de la mesa en dos meses. Es algo que tenemos que tener en la cabeza. El esfuerzo que tendrá que hacer el club para que podamos ver aquí equipos de otra categoría no solamente son reparar el césped o reparar luces de emergencias sino que es de inversión directa para cumplir lo que se obliga».

Por su parte, Roberto Bermúdez, responsable de las relaciones institucionales de la LFP adelantó que «serán algunos retoques», puesto que las cosas han cambiado dede que «el Racing militó por última vez en Segunda».

«En enero la alcaldesa llamó preocupada para interesarse por lo que se necesita para jugar en la Liga. El club, la ciudad y todo es de Primera y no es sigual que otros clubes que nunca subieron y son más humildes. Tiene unas instalaciones magníficas y me decían los técnicos que aquí con unos pequeños retoques no habría problema para jugar en la Liga. Estamos tranquilos».

Bermúdez apuntó algunas de esas pequeñas necesidades: «El año que viene entra en VAR así que habría que colocar instalaciones para cámaras fijas. A diferencia de cuando estuvo el Racing en Segunda a ahora han cambiado varias cosas; el control audiovisual. Aspectos televisivos y seguridad».

«Soy poco partidario de no lanzar las campanas al vuelo, pero el Ayuntamiento está poniendo todo de su parte para que en el caso de que se suba, el campo reúna todos los requisitos», asegura Bermúdez. «La Liga no hace exigencias importantes en el primer año; en el segundo y en el tercero sí. Ahora mismo hace falta que existan grupos elctrógenos para que no haya apagones». Por otro lado, «los asientos que faltan se pondrán. Eso no será problema».

Existen una serie de aspectos que sí se exigirán: «Que la publicidad vaya de un color, toda la posibilidad de poder poner las cámaras en el campo. El Racing al ascender será también un equipo de los grandes al ser televisado y las exigtencias serán un poco más grandes, tipo Málaga, Zaragoza... Por eso tendrá repercusión mediática, pero no habrá problemas para competir».

También añadió que «en la zona de animación sí que habrá que quitar esas zonas de agarraderos y habrá que poner asientos sin respaldo. El coste es mínimo».

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, por otro lado, se refirió al convenio de los Campos de Sport y el Ayuntamiento: «Tiene sus plazos porque queremos hacerlo bien. Y para ello necesitamos concluir el informe. La empresa que contrató el Ayuntamioentro tiene por prioridades los temas urgentes. Eso ya el Ayuntamiento quiere ejecutarlo. Ya es fruto del convenio que estamos tratando; también las adaptaciones para la Liga. Y luego los temas menores. Ese es el documento base para firmar el convenio. Necesitamos el estado del campo y quién debe hacerse cargo de todo para firmarlo y en eso estamos».

La alcaldesa fue preguntada por los cuatro millones de euros que el presidente del Racing aseguró que ascenderá la inversión necesaria: «Deberemos concer la inversión que necesita el estadio para ver si hay que hacer algo más. Deconozco de dónde han salido las informaciones sobre los cuatro millones de euros, pero serán fruto de los ingresos televisivos, menos el canón, menos las cantidades que se obliguen... El Ayuntamiento ha tenido hoy la reunión con la Liga puesto que estamos conjuntamente ahora acometiendo obras, pero será luego la LFP la que tenga que hablarlo con el club. Eso es una relación entre el club y la Liga, por eso creo que esa cantidad deberá explicarla el club. Puedo imaginar de donde salen los números pero no me corresponde a mi hacer las cifras del club», puntualizó.

Finalmengte, Alfredo Pérez, matizó la respuesta: «El CSD y la LFP cogen las cuentas y te dicen cuánto necesitas gastarte. Ellos nos han anticipado las cifras. Ahora se está analizando cómo puede ser la forma más sencilla para que un equipo como este pueda reunir esa cantidad».