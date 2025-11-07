El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Peio Canales.

Colombia convoca a Puerta y la sub 21, a Peio Canales

Ambos se perderán el partido del sábado 15 frente al Granada

Aser Falagán

Santander

Viernes, 7 de noviembre 2025, 16:02

Néstor Lorenzo ha convocado a Gustavo Puerta para los amistosos que debe disputar Colombia ante Nueva Zelanda y Australia los días 15 y 18. El ... mediocentro estaba en la lista de futuribles del conjunto cafetero, para el que ya había sido llamado en otra ocasión, pero sin llegar a debutar. Además, y en este caso como estaba previsto, Peio Canales ha sido convocado por la selección sub 21. El mediapunta es esta temporada un habitual para David Gordo y formará parte del grupo que se enfrentará el viernes a San Marino y cuatro días después, el martes, a Rumanía, en este caso a domicilio, en Sibiu.

Colombia convoca a Puerta y la sub 21, a Peio Canales