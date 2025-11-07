Colombia convoca a Puerta y la sub 21, a Peio Canales

Néstor Lorenzo ha convocado a Gustavo Puerta para los amistosos que debe disputar Colombia ante Nueva Zelanda y Australia los días 15 y 18. El ... mediocentro estaba en la lista de futuribles del conjunto cafetero, para el que ya había sido llamado en otra ocasión, pero sin llegar a debutar. Además, y en este caso como estaba previsto, Peio Canales ha sido convocado por la selección sub 21. El mediapunta es esta temporada un habitual para David Gordo y formará parte del grupo que se enfrentará el viernes a San Marino y cuatro días después, el martes, a Rumanía, en este caso a domicilio, en Sibiu.

El tercer verdiblanco internacional es Plamen Andreev, a quien el seleccionador búlgaro sub 21, Todor Yanchev, le ha incluido de nuevo en la nómina de convocados para el próximo partido del combinado, el martes 18 frente a Escocia. El verdiblanco apunta a titular ante la ausencia de Aleks Bozhev, con quien se ha alternado en la meta en este inicio de curso, aunque tendrá que competir con el guardameta del Girona B Alexander Andreev.

En consecuencia, los tres serán baja para el partido que enfrentará el próximo sábado al Racing con el Granada (Campos de Sport, 21.00 horas). Una lista de bajas que, a la espera de que Jeremy se una o no a ella, amenazaba con sur mucho mayor. Por una parte, la concentración de la sub 19 se ha recortado para que concluya ese mismo viernes 14 y además no tiene verdiblancos en su lista. Jorge Salinas sigue recuperándose de su lesión en la mandíbula (el jueves entrenó por rimera vez en solitario y tiene opciones de estar listo para enfrentarse a los andaluces) y Sergio Martínez no ha sido llamado esta vez por Paco Gallardo.

Tampoco Facu González, que aspira a debutar con la selección uruguaya e incluso disputar este verano el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, ha entrado en la lista de Marcelo Bielsa, que ya llegó a convocarle antes de recalar en el Racing.

En consecuencia, y a la espera de lo que suceda con el mediocentro y con Jeremy –Ecuador anuncia hoy su convocatoria–, la ventana internacional no traerá consigo la extrema plaga de bajas que el club podía haber sufrido de haberse citado a todos los futbolistas con opciones. En el peor de los escenarios, el Racing se arriesgaba a perder a siete futbolistas. Finalmente serán tres o cuatro, lo que no oculta el perjuicio que sufre el club por la decisión de LaLiga de no detener la Segunda División durante las ventanas internacionales.