Fútbol | Racing Competición sanciona con dos partidos a Iván Ania y uno a Rafa de Vicente Imagen de archivo de Iván Ania. / Alberto Aja El Comité ha impuesto el mínimo castigo a ambos por las infracciones cometidas MARCOS MENOCAL Santander Viernes, 28 septiembre 2018, 11:31

Lo esperado; dos partidos de sanción a Iván Ania y uno a Rafa de Vicente por las expulsiones que sufrieron en el partido que enfrentó al Racing y al Vitoria el pasado domingo. El Comité de Competición, que este año elaborará sus dictámenes los jueves y no los miércoles como hasta ahora, decidió este jueves imponer el mínimo castigo a ambos por las infracciones cometidas. Los dos vieron la cartulina roja directa y en el caso de los entrenadores no se les puede sancionar con menos de dos encuentros, lo mismo que con uno a los jugadores. En el acta arbitral no figuraba ningún insulto ni nada más allá por lo que no hubo sorpresas.

Entrenamiento a puerta cerrada

Por otro lado, el equipo trabajó este jueves a puerta cerrada en El Sardinero. Ania no quiere desvelar sus intenciones que, fundamentalmente, giran en torno al dibujo que utilizará el domingo ante el Durango, un equipo al que le gusta tener la posesión de la pelota. El ensayo con dos delanteros salió bien, aunque el debate sobre lo forzado de dicho sistema (4-4-2) con los jugadores que cuenta está abierto. En cualquier caso, con quien no podrá contar una vez más será con César Díaz y Álvaro Cejudo, a los que se les unirán esta jornada Kitoko, de quien se está pendiente de saber el alcance de su lesión muscular, y Rafa de Vicente. Ania aprovechó también la sesión de ayer para trabajar las jugadas de estrategia, tanto en ataque como el defensa. La importancia de esta parcela es vital en la categoría para el técnico y no hay semana que no le dedique su espacio.