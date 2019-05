David Barral, con fiebre, no ha entrenado

Con Kitoko, Jon Ander y Tresaco, la enfermería verdiblanca anda movidita. Y en el entrenamiento de este miércoles, Iván Ania echó de menos a otro de sus futbolistas. Uno de los llamados a ser clave en el play off de ascenso a Segunda División. David Barral, con un proceso febril, no se ejercitó junto al resto de sus compañeros y, aunque a priori su mal no reviste gravedad, a día de hoy es duda para el partido del domingo -18.00 horas- frente al Oviedo B.

El gaditano saltó al césped únicamente para hacer un poco de carrera continua y después trabajó en el gimnasio del edicificio multiusos de las Instalaciones Nando Yosu. Ahora habrá que esperar a la evolución en los próximos días para saber si podrá estar en el Carlos Tartiere. Evidentemente, el choque contra el filial carbayón no tiene mucha historia, pero Ania anda administrando los minutos de cara al play off. Además, Barral tiene cuatro tarjetas amarillas y la cita en tierras asturianas es ideal para forzar la quinta y llegar limpio de amonestaciones a la fase decisiva.

Si Barral no está disponible para el choque frente al Oviedo B, el entrenador racinguista únicamente contará con un delantero disponible: Dani Segovia.