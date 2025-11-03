Dos porterías a cero seguidas, tercera del curso

Marcos Menocal Santander Lunes, 3 de noviembre 2025, 07:30 Comenta Compartir

El 1 a 0 del viernes fue celebrado por partida doble en el vestuario del Racing. Por un lado se consiguieron los tres puntos, algo que coloca al equipo más arriba en la tabla de la clasificación, sobre todo después de que algunos de sus perseguidores, como Las Palmas y el Cádiz, no pasarán del empate y perdieran terreno con respecto a los racinguistas. Y por otro, porque repitieron sin encajar, algo nada habitual en este equipo.

Los de José Alberto dejaron la portería a cero ante la Real Sociedad B y ya lo habían hecho en el partido de Copa del Rey del pasado martes, en Las Gaunas, ante la SD Logroñés. Antes, el Racing se estrenó en estas lides frente al Málaga, en la jornada 8 de Liga, al irse Ezkieta a la ducha sin recoger un balón de su red ante el Málaga. Dos porterías a cero seguidas y tres en lo que va de curso no es, ni mucho menos, algo que se deba festejar, pero viniendo de una racha tan nefasta no deja de ser un plus para sus protagonistas. La última vez que no encajaron un gol antes de esta 'mini-racha' fue en abril de la temporada pasada.

Parece que el míster ha dado con la tecla en cuanto a los inquilinos de la defensa. La consolidación de los dos centrales nuevos, Facu y Pablo Ramón, ha coincidido con estos buenos resultados, a la vez que la aparición en escena de Mario García, en el lateral izquierdo, y Álvaro Mantilla, en el derecho. Lo de estos dos últimos por exigencias del guión. La sanción de Sangalli y Michelin, así como la lesión de Jorge Salinas depararon la presencia de los dos zagueros cántabros en el once inicial. Lamentablemente el camargués no estará el próximo domingo en la lista que viaje a Las Palmas, ya que se perderá el partido por sanción, al ver la quinta amarilla frente al Sanse.