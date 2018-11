Está probado que el halago debilita. En cualquier orden de la vida, pero en el fútbol más. Sin embargo, al Racing y a su trayectoria en esta primera parte de la competición no le llegan más que parabienes y respetos. Desde dentro de la parroquia verdiblanca y también desde fuera. La pasada temporada, el conjunto santanderino perdió su autoridad y cualquier rival se veía perfectamente cualificado para sacar un resultado positivo en alguno de los enfrentamientos directos. En esta campaña, todo parece distinto. «Este año no tiene nada que ver con el anterior», afirma el entrenador del Izarra, que el pasado curso dirigió a la Peña Sport. Para todos los encuestados, miembros de otros clubes del grupo II de Segunda División B, el Racing «es el rival a batir». Y a día de hoy, aunque sus equipos estén llamados a pelear por los puestos de play off de ascenso, ven altamente complicado discutirle el título al conjunto dirigido por Iván Ania.

Con el cuadro santanderino navegando ya a velocidad de crucero, el principal reto para el técnico asturiano ahora es mantener los pies de sus pupilos en el suelo ante tanto piropo. «Si vamos de sobrados, nos daremos la hostia», incidió el míster en la rueda de prensa posterior al choque frente al Real Unión del pasado domingo. El capitán, Iván Crespo, secundó los argumentos del técnico el pasado lunes. «No podemos relajarnos. Tenemos que seguir con esta dinámica, porque al final un pequeño detalle puede cambiar el partido. Estamos contentos por el resultado y por el juego, pero sin ninguna relajación», afirmó el guardameta de Viveda. Enemigos hay muchos en esta categoría, tantos como los otros 19 equipos que componen el grupo. Pero ahora se suma uno más: el ego que alimenta la euforia externa. A simple vista, el Racing es «un equipo con mayúsculas», pero los premios a los mejores se otorgarán el próximo verano. Hasta entonces, humildad.

José Picón Jugador del Barakaldo «Será difícil mantener el ritmo de puntos que llevan»

José Picón sabe de qué va la Segunda División B. Once temporadas en la categoría dan para mucho. Yademás de canterano racinguista, pasa por ser uno de los jugadores clave del Barakaldo, rival directo del equipo verdiblanco. Los cántabros se impusieron en Lasesarre (0-1). «El Racing este año ha armado un equipo muy competitivo. Confeccionado únicamente para ascender. Es muy superior al resto de los rivales y va a ser el rival a batir para todos en esta categoría», afirma. Y promete dar guerra con el Barakaldo: «Intentaremos luchar con ellos hasta el final, aunque será difícil mantener el ritmo de puntos que llevan». Vio agonizar el pasado curso al conjunto cántabro. La película parece distinta esta campaña. «La principal diferencia con respecto a la temporada pasada es que tiene un estilo de juego muy definido. Va a competir de la misma manera a todos los campos y se adapta muy bien tanto al escenario como al rival», añade Picón. Como la mayoría de los encuestados, del Racing destaca el grupo por encima de los nombres. «Este año el conjunto es superior a la individualidad. Ha llegado gente de fuera que aporta. Tiene algunos líderes, pero son líderes buenos, que ayudan al equipo a seguir creciendo. El bloque es lo más importante», y bajo la batuta de un Iván Ania al que «no conocía como entrenador. Había oído hablar bien de él. Desde fuera parece que transmite esa confianza a los jugadores para que crean en lo que están haciendo. Imprime agresividad al equipo», concluye el zaguero cántabro.

Rodrigo Hernando Entrenador del Izarra «No veo a ningún rival capaz de discutirle el título»

Rodrigo Hernando dirige a uno de los pocos equipos que han conseguido hacerle daño al Racing en lo que va de temporada: el Izarra. El pasado curso dirigía a la Peña Sport, que también logró el empate con el equipo cántabro en el debut de Carlos Pouso. «He sufrido al Racing estas dos últimas temporadas, pero este año no tiene nada que ver con el anterior. Es un equipo con mayúsculas», destaca el técnico burgalés. La principal diferencia que aprecia el joven entrenador del conjunto estellés es que «la pasada campaña la figura de Dani Aquino condicionaba al resto del equipo». Sin embargo, el Racing para el presente curso «ha confeccionado un bloque potentísimo y es el claro candidato no sólo al título de Liga, sino al ascenso. Es un equipo muy competitivo». «Es complicado destacar a alguien concreto dentro del bloque, pero han hecho una buena mezcla de veteranía y juventud», agrega. Rememora el empate entre Izarra y Racing, el de la famosa bronca de Ania a sus futbolistas. «Cuando jugamos contra ellos en Merkatondoa, hicimos nuestro mejor partido de lo que va de temporada y aún así no fuimos capaces de ganarles en casa. Cuesta muchísimo hacerles un gol, pese a que nosotros les marcamos dos», reconoce. Así que, con esos ingredientes, no ve «a ningún equipo a día de hoy con capacidad para discutirle el título al Racing. Cada vez habrá más distancia con sus perseguidores. No tendrá rival a 38 jornadas».

Javi Barrio Jugador del Calahorra «Creo que ahora mismo el Racing es imparable»

Javi Barrio tiene una triple capacidad para argumentar acerca de la marcha del Racing. Primero, porque formó parte de la última plantilla que logró el ascenso a Segunda División, la del año de Paco Fernández y el histórico plante. Por otro, ya ha sufrido en sus carnes la falta de piedad verdiblanca, porque hace poco más de semana y media su equipo, el Calahorra, encajó un 5-0 en los Campos de Sport. Ypor último, porque la pasada campaña, en el Villanovense, tuvo como entrenador al ahora técnico racinguista Iván Ania. «Por la experiencia que tengo en la categoría, creo que el Racing es imparable», dice el riojano, categórico. Sin anestesia. «En todas las zonas del campo es muy superior al rival. Su principal fortaleza es la fuerte presión que realiza muy arriba en el campo y su juego de banda, que hace mucho daño a los rivales», continúa. Así que, para el zaguero, el conjunto cántabro «es el claro candidato al título en el grupo II y por supuesto al ascenso a Segunda». En su opinión, en los Campos de Sport se conjuga todo lo necesario para cumplir los objetivos: «Tiene un buen entrenador, una buena plantilla y una gran masa social que le apoya». De entre los nombres que conforman el vestuario verdiblanco, destaca a alguien que hasta ahora era desconocido para él como Jon Ander. Le tocó bregar con él y el vasco se marchó para casa con un triplete:«Es un gran delantero, muy trabajador». Esta semana el Calahorra se verá las caras con el segundo clasificado, el Barakaldo. Pero de lo que ha visto hasta ahora, Javi Barrio cree que el equipo «que más problemas le puede crear al Racing es el Oviedo B». Por último, sobre su extécnico, todo son parabienes. «Iván Ania es un pedazo de entrenador. Lo demostró en el Caudal y también la temporada pasada en Villanueva. Y este año cuenta con una gran plantilla. Es muy exigente y eso el grupo al final lo agradece y se ve en los resultados», asegura.

Mikel Santamaría Jugador del Logroñés «Si sigue en esta dinámica será campeón»

Se quedó a las puertas del ascenso con el Racing hace dos temporadas. Ahora milita en una Unión Deportiva Logroñés que, aunque no ha arrancado bien la competición, está llamada a pelear por los puestos de cabeza de la tabla. Coincide en el discurso de la mayoría. «El Racing es un equipo muy fuerte. El rival a batir. Tiene unos números buenísimos. Si sigue en esa dinámica, quedará campeón», afirma sin rodeos el central navarro. Del potencial racinguista, Mikel Santamaría destaca que en el equipo cántabro «van todos a la vez, ejerce una presión muy alta y tiene futbolistas de mucha calidad». El zaguero estuvo en el Racing de Ángel Viadero que batió el récord de puntuación histórico de la Segunda División B, empatado con la Cultural Leonesa. Todo fue bien hasta el momento de lograr el objetivo. El pamplonés ve ventajas en el actual conjunto cántabro con respecto al de la campaña 2016-17:«Aquel equipo era más de nombre, con jugadores muy buenos como Dani Aquino o Abdón Prats. En este quizá la gente sea más humilde y sabe perfectamente dónde está. Puede que tengan el trabajo que a nosotros nos faltó al final». Y sobre si al proyecto verdiblanco le falta la guinda de un delantero de referencia, Mikel Santamaría, que ya se enfrentó al Racing hace unas semanas en la eliminatoria copera, cree que la plantilla racinguista es lo suficientemente buena como para preocuparse: «Jon Ander está en unos números muy buenos. Quizá no tenga tanto nombre como otros, pero también es muy difícil encontrar jugadores como Dani Aquino o Abdón Prats en el mercado». Por eso, insiste en que el Racing «tendrá que aflojar un poco el acelerador para poder discutirle el título» equipos como la propia Unión Deportiva Logroñés, «el Barakaldo, el Mirandés o alguno de los filiales».

Carlos Bolado 'Chalana' Director Deportivo de la Gimnástica «Es un equipo muy completo en todas sus líneas»

Aún no se han visto las caras con el Racing, pero entre vecinos se conocen bien. En la Gimnástica, su director deportivo, Carlos Bolado 'Chalana' ve al conjunto santanderino como principal favorito a hacerse con el título liguero al final de la temporada. «Si continúa con esa trayectoria, quizá no lo haga sobrado, pero sí que va a ganar la Liga», afirma el responsable de la parcela técnica blanquiazul. Como el resto de encuestados, ve en el bloque verdiblanco el principal argumento de los de Iván Ania:«El punto fuerte es el vestuario como tal. Es un equipo muy completo en todas sus líneas. No destaco nada, porque lo tiene todo bueno, empezando por el portero, que para mí es el mejor de la categoría. Una defensa firme, un buen centro del campo, una delantera también muy buena...». Dentro de dos semanas llegará el ansiado derbi entre Racing y Gimnástica, que se espera sea una auténtica fiesta del fútbol cántabro. Aunque será trabajo principalmente de Pablo Lago, Chalana también intenta identificar los puntos débiles del actual líder del grupo II. «¿Para hacerles daño? Pues pillarles cansados. No sé, tendría que ver más partidos, pero es un equipo tan compensado en todas sus líneas que es muy difícil», comenta. En El Malecón también ven al Racing como el rival a batir: «Totalmente. Para mí es el principal candidato a ganar este año el campeonato».