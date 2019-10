«Es el equipo que quiero ver» Yoda conduce el balón ante la presión de Eugeni y Javi Galán. :: Daniel Marzo / lof Iván Ania se muestra orgulloso del trabajo del equipo, especialmente en defensa BORJA CAVIA Lunes, 14 octubre 2019, 08:45

El gol en el minuto 95 no minó la moral de Iván Ania, que pese al mazazo se mostró orgulloso del partido realizado por los suyos. «Creo que este es el camino, es el equipo que quiero ver. Sólido sobre todo cuando jugamos fuera de casa». Un buen partido del Racing, lastrado, eso sí, por el resultado final. «La pena es que no pudimos llevarnos los tres puntos, que los tuvimos muy cerca».

Un Racing que se aproxima a los deseos de su entrenador, independientemente del sistema de juego empleado en el partido. «Lo digo por la personalidad. En la mejor racha que tuvo el equipo tres partidos fueron con 4-4-2, hoy 4-2-3-1 igual que en Albacete. El sistema es una referencia numérica o de colocación, pero lo importante es la personalidad del equipo, que sea capaz de tener el balón ante un rival como el Huesca».

Más allá del resultado, el técnico ovetense valoró sobre todo el juego desplegado por sus jugadores en la parcela defensiva. «Queríamos ser compactos, que el equipo estuviera sólido». Una premisa desarrollada durante la semana en las Instalaciones Nando Yosu, necesaria para borrar la imagen y las sensaciones del partido de la jornada anterior. «Ha sido una semana difícil por la situación creada tras la derrota ante el Girona. Creo que el equipo se ha repuesto muy bien e hizo un buen partido».

Un punto que pudieron ser tres con el mérito de haber llegado ante un equipo de la parte alta de la tabla. «Veníamos a uno de los campos más difíciles de la categoría, ante posiblemente el mejor equipo». Por eso el míster asturiano se mostró contento de que su plan para contrarrestar el juego interior de los de Michel surtiera efecto. «En muchos momentos les hicimos estar incómodos, no pudieron hacer su fútbol. Tenían el balón los centrales, pero no eran capaces de encontrar a la gente de las posiciones de ataque. Conseguimos que no encontraran a la gente de dentro y que apenas tuvieron ocasiones».

El mejor momento de los oscenses llegó en los primeros compases de los segundos 45 minutos, cuando dispusieron de un par de ocasiones con peligro. «La segunda parte no salimos bien, en un minuto y medio tuvieron ellos dos ocasiones». Para Ania fue un espejismo, porque en ese momento el Racing comenzó a marcar el tempo del partido. «A partir de ahí nos hicimos no con el control del juego, pero sí posiblemente con el control del partido, porque ellos no nos generaban nada en ataque, estábamos sólidos defensivamente, y cuando queríamos correr hacíamos daño en la contra. Lo manejamos mucho mejor».

El tanto logrado por Álvaro Cejudo llegó tras un pase de Yoda, que fue sustituido a los pocos minutos de ponerse el equipo por delante, una decisión que Ania justificó debido a que el Huesca «atacaba más por su banda izquierda y quería cerrar esa zona con Nico, que tiene más trabajo defensivo y va más al espacio. Karim es más de recibir al pie e intentar la jugada individual y el partido estaba más para hacerles correr a ellos hacia atrás y obligarles a defender la espalda».

El gol de Ivi López, superado el minuto 90, no es el primero que recibe el Racing este año a esas alturas de partido, aunque no es algo que preocupe a Ania. «Al final es lo mismo que te lo metan en el 50 que en el último minuto, lo importante es intentar dejar la portería a cero, porque ahí tienes muchas más posibilidades de ganar». Y en que en una categoría tan igualada como la Segunda a veces los encuentros se decantan por nimiedades. «La igualdad es tan grande que a veces se decide por detalles. Hoy el último balón les dio el punto a ellos, espero que algún día nos ocurra algo parecido a favor».