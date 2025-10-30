«Que nadie espere un partido cómodo»

Sergio Herrero Santander Jueves, 30 de octubre 2025, 13:56 Comenta Compartir

José Alberto ironizaba fuera de micro, ante de la rueda de prensa previa al partido de este viernes (20.30) frente a la Real Sociedad. «Se termina la semana fantástica», esa que le ha hecho afrontar al Racing tres partidos en menos de una semana. El del Sanse es el último de ellos. «Hay jugadores cansados del martes; otros frescos porque ya les queda lejos el partido del sábado... Pero el equipo llega en buena línea. Mañana tendremos una ultima sesión para decidir el once para la tarde», dijo el técnico asturiano.

Volvió a destacar la actitud de sus futbolistas en el duelo copero frente a la Sociedad Deportiva Logroñés. «Han estado todos en buena línea. El equipo afrontó el partido con mucha seriedad para no complicarnos. Estamos viendo estos días cómo equipos de Primera y Segunda División son eliminados. Son partidos dificiles de sacar adelante por la ilusión del otro equipo. Lo más importane que vimos en ese partido es lo que vemos en el día a día, un equipo comprometido, que quiere más», afirmó el entrenador.

Así como el viernes anterior dejó caer su molestia por jugar el viernes ante un rival que no ha disputado Copa del Rey, esta vez José Alberto fue diplomático. «Es el calendario. Cuando salió, tampoco pensamos que se iban a dar estas cirucunstancias. A alguno le tenía que tocar y nos ha tocado a nosotros. sólo podemos adaptarnos y estar al mejor nivel», comentó, antes de avisar que ante una Real Sociedad B «va a ser un partido dificil; que nadie piense que va a ser cómdo. Es un filial que compite bastante bien y vamos a tener que estar a nuestro máximo nivel».

Cuestionado por enésima vez por la explosión de Jeremy, el ovetense quiso destacar que «no es fácil hacerse hueco en un primer equipo. A veces se valora muy poco la facilidad con la que los jugadores del Racing pueden seguir creciendo gracias al trabajo de la cantera y nosotros la puerta la tenemos abierta para todos. La gente siempre quiere que lleguen muchos más jugadores, que en el momento que deslumbran, se asienten, pero eso requiere tiempo, para que se adapten, porque el fútbol profeiosional no tiene nada que ver con el amateur». «Y eso lo hay ido asimilando jeremy. Fijaos el verano que ha pasado, que estaba más fuera que dentro y ahora está ofreciendo un rendimiento increíble. El otro día hablé con él y ni él mismo se lo esperaba; y creo que todavía tiene muchísimo margen para seguir creciendo», continuó. Eso, sí, pidió prudencia: «Todo el mundo tenemos que tener los pies en el suelo y seguir ayudándole».

Con respecto a Íñigo Sainz-Maza, el entrenador reiteró que el capitán «es un jugador muy importante para nosotros, tanto dentro como fuera del campo. Tiene una capacidad de liderzago y jerarquía sobre los compañeros que poca gente tiene en el fútbol».

Hace 365 días, el Racing también era líder en solitario de Segunda División. José Alberto no quiso entrar en compareciones. «En octubre, sacar conclusiones no valen para nada. Lo único que vale es que el equipo todavía tiene mucho margen de crecimiento. No nos importa para nada la clasificación. Va a haber momentos buenos, momentos no tan buenos y lo que importa es que en junio estemos donde nosotros queremos», respondió.

Igual que aseguró no mirar «la clasificación del equipo rival. Lo único que miramos son las características del otro equipo, sabiendo que será un partido dificil contra un filial que es capaz de poner en dificultades a cualquier equipo».

José Alberto destacó también a Mario García, que «está muy bien, con un nivel de confianza alto, haciendo muy buenos partidos. Al nivel del mejor Mario que hemos visto en estas temporadas». El cántabro «trabaja muy bien en el día a día y estoy muy contento con él».

Preguntado sobre el cambio implementado en Vitoria para mandar a Mantilla al puesto de central y a Pablo Ramón al de central, el técnico bromeó: «Tenéis un entrenador que está muy loco. Yo he jugado un play off de ascenso a Segunda División con cuatro defensas zurdos; eso es más raro que cambiar al central por el lateral».

Por último, sobre la preparación del encuentro de este viernes, el míster dijo que «debemos pensar en lo que están haciendo y en lo que pueden hacer contra nosotros, porque a veces los rivales cambian el estilo contra nosotros. La Real Sociedad B es un equipo con capacidad técnica, que intenta combinar desde atras, tiene buen juego interior... Ha jugado con línea de cinco, pero venía jugando con línea de cuatro. Lo que está claro es que nos va a exigir al máximo y debemos ser conscientes de las dificultades que nos van a plantear».