El espíritu de la remontada

Los verdiblancos se han acostumbrado a comenzar los partidos a remolque: hasta en nueve ocasiones en 17 jornadas de Liga, pero más de la mitad de las veces remontaron para llevarse los tres puntos en lo que se ha convertido en una de las señas de identidad del equipo de José Alberto López

Aser Falagán

Santander

Martes, 9 de diciembre 2025, 07:12

Noventa minuti contra el Racing son molto longo». La frase original se refería al Bernabéu, la acuñó Juan Gómez 'Juanito' (Fuengirola, 1954-La Calzada de ... Oropesa, 1992) en 1982 y resumía el espíritu de las grandes remontadas europeas del Real Madrid de los ochenta, Pero bien se puede aplicar a los de José Alberto López, condenados –por sus propios méritos o deméritos– a comenzar la mayor parte de los partidos en desventaja para protagonizar después grandes remontadas que les permiten liderar la categoría de plata.

