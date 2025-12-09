El espíritu de la remontada

Noventa minuti contra el Racing son molto longo». La frase original se refería al Bernabéu, la acuñó Juan Gómez 'Juanito' (Fuengirola, 1954-La Calzada de ... Oropesa, 1992) en 1982 y resumía el espíritu de las grandes remontadas europeas del Real Madrid de los ochenta, Pero bien se puede aplicar a los de José Alberto López, condenados –por sus propios méritos o deméritos– a comenzar la mayor parte de los partidos en desventaja para protagonizar después grandes remontadas que les permiten liderar la categoría de plata.

En nada menos que nueve jornadas de Liga, más de la mitad de las 17 disputadas, los cántabros se han encontrado con un marcador en contra. Y en cinco, en este caso más de la mitad, han conseguido remontar no para rescatar un solo punto, sino para llevarse la victoria. Las otras cuatro son las otras tantas derrota que suman en Liga.

Diferente es el caso de los dos únicos empates de la temporada, ante Granada y Córdoba, en el que los de JAL experimentaron la sensación contraria: se quedaron sin la victoria tras colocarse con dos goles de ventaja, aunque al menos rescataron un punto.

Los números 17 jornadas de Liga se han disputado, con once victorias del Racing, dos empates y cuatro derrotas. 9 veces ha comenzado el equipo a remolque. Un mal dato en origen que puede lastrar al equipo.

El Racing se encontró con un marcador en contra ante el Albacete, el Almería, el Deportivo, el Mirandés y el Cádiz, y en todos los casos volteó la situación para ganar el partido. Los otros cuatro son las derrotas ante la Cultural Leonesa, el Andorra, el Sporting y la Unión Deportiva Las Palmas.

El propio José Alberto explicaba el domingo una vez más la dicotomía que produce esta situación. Siempre reclama esa mayor intensidad y precisión defensiva, en especial en el inicio de los partidos –la temporada pasada fue por momento un mantra– y por otro destaca el estilo de su equipo, su capacidad ofensiva y la «fe» para no perder la cara a los compromisos pese a verse a remolque

Los números 5 partidos ha remontado de forma completa, en ocasiones con dos goles en contra, para llevarse los tres puntos. 4 duelos terminaron con derrota. Nunca ha dejado la remontada a medias para obtener un empate.

«El partido –ante el Cádiz–, y no solo ese en concreto, sino la tendencia, es la línea que todos queremos ver. De control, de autoridad; de exigir lo máximo a los rivales. Pero lo digo habitualmente: todavía tenemos muchas posibilidades de mejora y lo sigo creyendo, porque sobre todo en esos primeros minutos tenemos que ser más contundentes y resolutivos», resumía el domingo en la sala de prensa del Nuevo Mirandilla.

Frente al mensaje externo de que el Racing necesita quedarse en superioridad para ganar buena parte de sus partidos –y que las matemáticas desmienten–, en solo una de esas cinco remontadas los verdiblancos se vieron beneficiados por una expulsión que les dejó con un futbolista más sobre el terreno de juego. En concreto, frente al Almería por una justa tarjeta roja a Lopy. El resto, once contra once.

El roncanrol del Racing tiene así como consecuencia, como se enorgullece el propio JAL, partidos plenos de emociones, goles y alternativas. Aunque también el técnico ovetense desearía algo más de fiabilidad atrás.

J. 2 Albacete-Racing (2-3) Del 1-0 al 1-1 y del 2-1 al 2-3 Hasta dos veces neutralizada la desventaja

Ampliar Villalibre hizo doblete en el Carlos Belmonte. LOF

En la primera visita del año, al Carlos Belmonte de Albacete, un Racing que acababa de ganar su primer partido de Liga se puso pronto en desventaja ya en el segundo tiempo, con un gol en el minuto 50 de Agus. Andrés empató en el 58, pero un nuevo error defensivo propició el 2-1 para los manchegos, obra de Morcillo.

Se llegó con ese resultado a la recta final del partido, cuando emergió la figura de Asier Villalibre, que ya había marcado en su debut liguero contra el Castellón, para firmar el que por ahora es el único doblete del actual Pichichi de Segunda División.

Minuto 83 Villalibre marca el gol (el segundo en su cuenta) que desequilibra el marcador

Los tantos del vasco en los minuto 77 y 83 voltearon el marcador en el último cuarto de hora del partido, dando a los verdiblancos tres puntos que pocos minutos antes tenían perdidos. Fue la primera remontada del curso, pero confirmaba una tendencia heredada de la temporada pasada, cuando ya el equipo tuvo que voltear resultados adversos por errores defensivos o inicios de partido con menos intensidad de la deseable.

No fue el caso del Carlos Belmonte, donde el Racing se las arregló para llegar al descanso sin goles, y todas las alternativas se produjeron en un frenético segundo tiempo en el que los locales entraron al intercambio de golpes con los de José Alberto; precisamente en la faceta en la que probablemente se sienta más cómodo el equipo racinguista.

Aquella doble remontada supuso la segunda victoria consecutiva del Racing en ese póquer inicial que le colocó al frente de la clasificación y le sirvió de colchón en los momentos de peores resultados, antes de que los tres triunfos consecutivos ante Burgos, Eibar y Cádiz le hayan colocado de nuevo como líder en solitario, ahora con tres puntos de renta sobre el segundo clasificado.

J. 4 Almería-Racing (2-3) Del 2-0 al 2-3 Tres dianas para derrotara uno de los gallos

Ampliar Puerta, primera titularidad y gol de la victoria. LOF

Segundo partido a domicilio e idéntico resultado que en Albacete, aunque en este caso con dos matices muy importantes. Por una parte, que el Racing llegó a colocarse con un 2-0 en contra. Por otra, que se medía a uno de los máximos candidatos al ascenso y uno de los mayores presupuestos de la Liga, hasta el extremo de que cuatro meses después el Almería es uno de los rivales directos de los verdiblancos por el ascenso.

En este caso la desconexión inicial resultó evidente. A los 19 minutos de partido los cántabros ya estaban a remolque en el Juegos del Mediterráneo tras encajar sucesivamente los tantos de Melamed y Embarba. Poco después, en el 27, Lopy fue expulsado con una justa roja directa, pero el Almería defendió bien el marcador y se llegó al descanso con el mismo resultado de 2-0.

Minuto 75 Gustavo Puerta marca de cabeza el tanto definitivo en su debut como titular

Tras el descanso JAL hizo un triple cambio que contribuiría a modificar el escenario. Salieron Pablo Ramón, Jeremy y Michelin en lugar de Mario, Mantilla y Aldasoro para jugar con dos delanteros, laterales más ofensivos y con más toque de balón y el equipo se revolucionó.

Jeremy aprovechó su titularidad para marcar sucesivamente en los minutos 57 y 59 y firmar un doblete cuando ni siquiera llevaba un cuarto de hora sobre el césped. Con el marcador empatado y un futbolista más, el Racing se vino arriba pese a jugar como visitante y en el minuto 75 Gustavo Puerta, que debutaba como titular pocas semanas después de su postrero fichaje en el mercado estival, marcaba de cabeza el tercer gol racinguista que volteaba definitivamente el resultado.El colombiano, algo titubeante en los primeros minutos, fue uno de los grandes beneficiados del cambio de sistema y actitud. Desde entonces su crecimiento ha sido constante.

J. 10 Racing-Deportivo (2-1) Del 0-1 al 2-1 Único volteo como local y frente a un rival directo

Ampliar Jeremy celebra su gol en los Campos de Sport. Daniel Pedriza

La conseguida contra el Deportivo ha sido la primera y única remontada de la temporada en casa, donde el Racing ha demostrado en líneas generales gran solidez y cuando ha caído ha sido por sorpresa y no frente a rivales directos. Con estrépito en el caso de la visita de la Cultural Leonesa, donde se vio con un 0-4 en contra que ya fue imposible de remontar, aunque fiel a su espíritu el equipo siguió buscando el gol hasta maquillar el resultado final con un 2-4. También cayó, aunque por la mínima, frente al Andorra (1-2).

En la décima jornada visitaba los Campos de Sport un nuevo rival directo por el ascenso; el equipo que hasta esta misma semana ha mandado en la clasificación, aunque con los mismos puntos que un Racing colíder y que ahora mismo es segundo a tres puntos de los cántabros.

Minuto 60 Jeremy marca el 2-1 tras una parada de Germán y un disparo al poste

Los racinguistas se pusieron por detrás muy pronto, como es moderadamente frecuente no solo en este curso, con un gol en propia puerta de Álvaro Mantilla. La reacción comenzó en uno de esos momentos psicológicos del partido. Pasaban cuatro minutos del tiempo reglamentario del primer periodo cuando, sobre el final de los cinco que se habían señalado como añadido, Facu González marcaba el gol del empate.

Solo un cambio hizo José Alberto de cara a la segunda parte: el de Javi Castro por Mantilla. Jeremy, de nuevo titular en aquella jornada, se convirtió en el estilete racinguista. Apenas reanudada la segunda mitad ya lo intentó con un disparo que detuvo Germán, acto seguido estrelló un remate en el poste y a la tercera al fin vio puerta. En una jugada colectiva, el balón terminó en las botas del camargués, que a la hora de partido marcaba el segundo. La diana que a la postre dio los tres puntos a su equipo. Era su sexto gol de la temporada, de nuevo desequilibrante.

J. 11 Mirandés-Racing (1-3) Del 1-0 al 1-3 Repuesto de un tantoen propia meta y goleada

Ampliar Celebración del gol de Peio Canales. Javier Cotera

Solo una semana después del partido ante el Deportivo, un Racing en el que ya se detectaba un patrón se vio de nuevo obligado a afrontar un partido a remolque. Jugaban los cántabros a domicilio ante un Mirandés muy diferente al que les eliminó la temporada pasada en el play off de ascenso. Los burgaleses luchan este año por la permanencia y ni siquiera juegan en Anduva, cerrado esta temporada por sus obras de reforma, sino en Mendizorroza.

Asier Villalibre, que después se iba a convertir en uno de los protagonistas del duelo, regresaba al estadio del que todavía es su equipo, un Alavés que le ha cedido con opción de compra, pero ante un adversario diferente como los jabatos. Pese a que el Racing era el teórico favorito, el Mirandés se adelantó a la media hora de juego con un tanto de Cardero.

Minuto 59 Peio Canales voltea el partido con el 1-2. Villalibre marcó aún un tercero

De nuevo como sucedió ante el Deportivo, una vez superada la desconexión inicial reaccionaron los de José Alberto antes del final del primer tiempo para llegar al descanso con empate gracias a un gol de Jeremy, que firmaba así su séptimo tanto en Liga, en el minuto 44. Lo hizo además aprovechando una de las diez asistencias que ya suma Íñigo Vicente. El Mago de Derio incluso tuvo la oportunidad de marcar el segundo antes de finalizar el primer periodo, pero finalmente se alcanzó el ecuador con tablas.

No hizo cambios José Alberto tras el descanso. El equipo ya carburaba. Le costó abrir la lata, pero a los 59 minutos Peio Canales marcaba el segundo tanto, que daba la vuelta al marcador, y en el 72 Villalibre hizo el gol de la sentencia, el sexto además en su cuenta particular.

En este caso el Racing no solo remontó, sino que, a diferencia de los demás casos, consiguió ganar el partido con una renta de más de un gol.

J. 17 Cádiz-Racing (2-3) Del 2-0 al 2-3 Dos goles en contra frente a un aspirante al ascenso

Ampliar Íñigo Vicente marcó el primero en Cádiz. Paco Martín

Llegaba el Racing al Nuevo Mirandilla tras dos productivas jornadas en las que había conseguido dejar consecutivamente su puerta a cero después de más de un año y marcado seis goles. Además, su bloque B había pasado la ronda copera y los problemas defensivos parecían, al menos en parte, solventados. Sin embargo, a los catorce minutos los cántabros se toparon con un claro y justo 2-0 en contra con goles de Dawda Camara y Roger Martí.

La reacción comenzó pronto, con un golazo de Íñigo Vicente que devolvió al Racing al partido en un momento muy importante, cuando los verdiblancos parecían casi noqueados.Antes del descanso tuvo el Cádiz la oportunidad de marcar el tercero, que tal vez hubiera cerrado el partido, pero no aprovechó su oportunidad, y ya se conoce lo que dice el aforismo sobre quien perdona en el fútbol.

Minuto 93 Andrés culminala remontadaque Vicente yél mismo habían iniciado

Maguette Gueye entró por Aritz Aldasoro en el descanso, pero la puesta en escena del Racing fue a grandes rasgos la misma.Con menos imprecisiones en defensa, pero sufriendo ocasiones de peligro en un intercambio de golpes con el Cádiz. Fue entonces cuando emergió la figura de un Andrés Martín que no había estado a su mejor nivel en las últimas jornadas, pero que el domingo se reivindicó.

A los 63 minutos marcó un tanto comparable al de Vicente; otro golazo de factura similar aunque desde la otra banda, y de pronto la sensación era que el Racing tenía muchas opciones de llevarse los tres puntos.

Aguantó sin embargo el Cádiz el chaparrón hasta que se llegó al final del tiempo reglamentario. Fue en los cinco minutos de añadido (después convertidos en seis por el tanto) cuando en el 93 Andrés sentenció con el segundo de su cuenta particular.