Se exige mérito y capacidad

En las islas todo va más lento. Tienen otro ritmo. Basta con ir con prisa algún día de vacaciones para darse cuenta. «Un segundo, por ... favor...». Cri, cri, cri... Paciencia. La misma que ha tenido y tiene el Racing para romper maleficios por aquellos lares. Cinco décadas hacía que no ganaba en Tenerie, desde 1974, y lo hizo el año pasado por la mínima (0-1) y hoy (14.00 horas) intentará lo mismo en casa de sus vecinos de Las Palmas, donde para celebrar una victoria verdiblanca hay que remontarse a 1989, con Pedro Alba de portero y capitán, y Benito Ballent, de goleador (1-2). Ya ha llovido.Incluso en las Islas. El Racing va con la intención de hacer saltar por los aires la banca y sumar un triunfo, el cuarto consecutivo, que le ayudaría a mantener su hegemonía liguera después de enfrentarse a dos rivales directos: Deportivo y Almería.

El duelo con los canarios llega en el momento en el que José Alberto parece haber encontrado un rumbo en medio de la marejada. Las críticas y los nervios han perseguido al equipo desde que comenzó, pese a que no se han apeado de los puestos de ascenso, pero la exigencia de este curso es tal que no está el entorno para muchos vaivenes. Sin embargo, justo cuando el míster logró atinar con la hoja de ruta, le faltan piezas al GPS. Sin Álvaro Mantilla e Íñigo Vicente, sancionados, se verá obligado a variar su dirección ahora que había encontrado el norte.

Racing Las Palmas Alineación probable

9 / 11 / 2025 | 14:00 (hora peninsular) Árbitro: Gorka Etayo Herrera (Colegio Vasco) VAR: Mario Melero y Rubén Avalos



Entrenador: -- 16 - | 17 - -- | 18 - -- | 19 - -- 20 - -- | 21 - -- | 22 - --

Clèment Michelin y Marco Sangalli pueden ser los elegidos para encajarlos en un puzle cuyas piezas están muy cotizadas. En este equipo, cuando alguien sale se corre turno y difícilmente vuelve a su sitio, salvo casos excepcionales. Ellos dos lo saben mejor que nadie, ya que una sanción los apartó de la primera línea.

Pero más allá de quién sustituirá a los dos ausentes, la duda que viajó ayer en el avión hasta el Estadio de Gran Canaria junto a la expedición fue la de siempre. ¿Qué Racing toca? ¿El de las útimas dos semanas, más fiable, más sólido y que sabe ganar sin jugar bien? O por el contrario, ¿el que ha sobrevivido los dos meses anteriores a una incertidumbre exasperante sin que nadie pudiera explicarlo? El Racing de hoy se enfrenta a sus demonios, aquellos que le pintaban como una moneda al aire incapaz de frenar una sangría de goles en contra aderezados, eso sí, con otra a favor. Una montaña rusa que emocionaba al aficionado neutral, una virtud al alcance de unos pocos.

Sea como fuere, de José Alberto depende hoy decidir quién juega y de los jugadores interpretar una u otra película. A Ezkieta, que el último día dejó la portería a cero por segunda vez esta temporada, le defenderá en primera línea una zaga totalmente inédita, donde repiten tres, que han acudido al rescate en el último mes: Facu, Pablo Ramón y Mario y un infiltrado, Michelin. Los tres primeros han aparecido en escena a través de la técnica ensayo-error, con permiso de la infortunada baja de Salinas, por lesión, que le abrió la puerta a Mario. Con ellos en la zaga el Racing ha logrado parar la fuga. Lo de Michelin es hoy, en parte, por eliminación.

En el centro del campo, con Gustavo Puerta y Maguette Gueye, el míster ha logrado lo que buscaba, una pareja que tenga recorrido y personalidad, a sabiendas de que a la plantilla le falta un organizador de pedigrí. La sala de máquinas ha crecido al tiempo que lo han hecho los dos futbolistas; Maguette, a quien una lesión le impidió asomarse al equipo hasta la jornada 7 y a Puerta, tanto como que el colombiano se ha asomado, perdón por la redundancia, a la lista de Colombia. Con ellos, el equipo tiene faros, y esa luz ha llegado a costa de quien se la había dado antes, Aritz Aldasoro, corroborando la teoría de que quien sale lo tiene mal para volver.

Últimos enfrentamientos 1-0 Temporada 12-13 Segunda División 2-2 Temporada 18-19 Segunda División 1-1 Temporada 22-23 Segunda División

El Racing se enfrenta hoy al equipo menos goleado de la categoría. Las Palmas apenas ha encajado siete goles en doce partidos, un registro que está en las antípodas de los cántabros que con 18, eran hasta hace muy poco era los peores en este registro. Algo inaudito. Como lo es que los canarios, una plantilla con buen pie y conceptos ofensivos, sea tan buena defensora. Para derribar ese muro amarillo, JAL planea mover lo justo lo que le funciona. Al indiscutible Peio Canales le rodearán en las bandas Andrés por la derecha y Sangalli por la izquierda, haciendo de Íñigo Vicente. Sin el '10', su paisano deberá suplir la ausencia con el otro fútbol, ese que le convirtió en un fijo en el arranque de Liga.

A esa línea de tres, con algo más de trabajo y menos fútbol, a priori, le pondrá el remate Jeremy, ajeno a todos los cantos que llegan desde Italia y el fútbol europeo, ni tampoco pendiente de que Ecuador le ha convocado con la selección absoluta. Al menos eso dicen su jefe y sus compañeros. Él está a otras cosas. El partido de hoy es como las plazas en las oposiciones en las que se exige mérito y capacidad. Sin estos dos atributos lo de hoy no acabará bien por lo que deben resetear. Ante la Real Sociedad B salió cara, pero el rival de hoy tiene más colmillo.