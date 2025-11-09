El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Jokin Ezkieta se dispone a despejar ante el intento de remate de Pablo Ramón en un entrenamiento del Racing en La Albericia. Javier Cotera

Se exige mérito y capacidad

El Estadio de Gran Canaria acoge hoy un duelo dispar de candidatos al ascenso entre el más certero,el Racing, y el mejor defensor, Las Palmas

Marcos Menocal

Marcos Menocal

Santander

Domingo, 9 de noviembre 2025, 07:38

En las islas todo va más lento. Tienen otro ritmo. Basta con ir con prisa algún día de vacaciones para darse cuenta. «Un segundo, por ... favor...». Cri, cri, cri... Paciencia. La misma que ha tenido y tiene el Racing para romper maleficios por aquellos lares. Cinco décadas hacía que no ganaba en Tenerie, desde 1974, y lo hizo el año pasado por la mínima (0-1) y hoy (14.00 horas) intentará lo mismo en casa de sus vecinos de Las Palmas, donde para celebrar una victoria verdiblanca hay que remontarse a 1989, con Pedro Alba de portero y capitán, y Benito Ballent, de goleador (1-2). Ya ha llovido.Incluso en las Islas. El Racing va con la intención de hacer saltar por los aires la banca y sumar un triunfo, el cuarto consecutivo, que le ayudaría a mantener su hegemonía liguera después de enfrentarse a dos rivales directos: Deportivo y Almería.

