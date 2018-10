Fútbol Fallece Gerardo Trueba, exfutbolista de la Gimnástica y el Racing Una afección renal truncó a los 28 años su carrera deportiva en el momento en el que Real Madrid y Barcelona se interesaban por él DM . Santander Sábado, 6 octubre 2018, 19:50

Gerardo Trueba, exfutbolista de las filas de la Gimnástica y el Racing en los años 50 y 60, ha fallecido a los 84 años de edad. Una afección renal truncó a los 28 años una carrera deportiva que apunta brillante justo en el momento en el que el Barcelona y el Real Madrid se habían interesado por él. En 2014 el mismo recordaba este hecho y su paso por el Racing en unas declaraciones en El Diario Montañés: «La etapa en el Racing fue la parte más importante de mi carrera como futbolista, y en el apartado personal fue bonita y enriquecedora. Recuerdo al Racing con mucho cariño y agradecimiento porque siempre se portaron magníficamente conmigo, tanto el club como entrenadores y afición, que muchas veces coreó mi nombre desde las gradas. Estuve seis temporadas y tuve la fortuna de jugar todos los partidos y entrenamientos, no me perdí ni uno. Una lesión me obligó a retirarme a los 28 años y coincidió con el momento en que el Real Madrid y el Barcelona se habían interesado por mí».

Trueba, muy querido en Torrelavega donde fue propietario de un comercio, nació en Tanos en 1934 Sus primeros pasos futbolísticos los inicia en el Torrelavega F.C. de juveniles, con el que se proclamó campeón comarcal.

Permaneció durante cinco temporadas en la Gimnástica - desde 1.951 a 1.956 disputó 101 encuentros de liga, marcando 8 goles- y seis en el Sardinero, donde se convirtió en el ídolo de la afición y en el jugador más regular durante dos temporadas En el equipo racinguista fue titular indiscutible. Tras concluir su carrera como futbolista Gerardo Trueba continuó en el mundillo como técnico de diferentes equipos juveniles y regionales. Tal fue el caso de U.C. Cartes, Reocín, Barreda, Buelna, Suances, Torrelavega Atlético y Escudo entre otros.