Fallece Ochotorena, guardameta racinguista en la temporada 1995-96

Tras pasar por equipos como el Valencia, Tenerife y Logroñés recaló en el cántabro donde jugó cinco partidos a la sombra de José Ceballos

Raúl Gómez Samperio

Raúl Gómez Samperio

Lunes, 27 de octubre 2025, 11:46

José Manuel Ochotorena Santacruz, exportero y entrenador de guardametas, falleció en Valencia a los 64 años víctima de un cáncer. Ochotorena se formó en la ... cantera del Real Madrid y tras pasar por equipos como el Valencia, Tenerife y Logroñés recaló en el Racing donde jugó en la temporada 1995-96, a la sombra de José Ceballos. La presencia del guardameta cántabro solo le permitió jugar cinco partidos oficiales.

