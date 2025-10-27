Fallece Ochotorena, guardameta racinguista en la temporada 1995-96

José Manuel Ochotorena Santacruz, exportero y entrenador de guardametas, falleció en Valencia a los 64 años víctima de un cáncer. Ochotorena se formó en la ... cantera del Real Madrid y tras pasar por equipos como el Valencia, Tenerife y Logroñés recaló en el Racing donde jugó en la temporada 1995-96, a la sombra de José Ceballos. La presencia del guardameta cántabro solo le permitió jugar cinco partidos oficiales.

Ochotorena llegó al Racing en 1995 procedente del C. D. Logroñés, cuando el conjunto riojano descendió a Segunda División, aceptando la oferta del Racing que le permitió continuar en la máxima categoría. Vicente Miera era el entrenador racinguista y a cambio de su incorporación, el racinguista Pinillos se marchó a defender la portería del Logroñés. Debutó con los santanderinos el 25 de octubre de 1995, precisamente en el estadio de Las Gaunas, donde el Racing se impuso al Logroñés (1-2) en partido de Copa del Rey. El Racing jugó con Ochotorena; Roncal, Pablo Alfaro, Tomás, Merino, Nené (Luis Fernández); Txema (Iñaki), Esteban Torre, Billabona; Suances (Alberto) y Álvaro.

Con los cántabros jugó los cuatro partidos de Copa que el Racing disputó aquella temporada, cuando eliminó al Logroñés y luego en los que fue apeado de la competición por el C. D. Numancia. También jugó el último partido liguero cuando el equipo estaba dirigido por Nando Yosu y el Racing se enfrentó a la Real Sociedad cayendo derrotado (2-3).

Nacido en San Sebastián, su primer equipo fue el infantil San Sebastián hasta que se incorporó a la órbita del Real Madrid siendo infantil. En la cantera madridista se formó como jugador en los juveniles y en el Castilla a partir de 1979, formando parte de la plantilla del primer equipo del Real Madrid entre 1984 y 1988, aunque debutó en Primera con el Madrid en 1982, con motivo de la huelga de futbolistas. Las lesiones y la presencia de Buyo no le darían demasiadas oportunidades. Al finalizar esta etapa, tras ganar dos Ligas y una Copa de la UEFA, jugó en el Valencia (1988-92), donde fue Trofeo Zamora al portero menos goleado, Tenerife (1992-94) y Logroñés (1994-95). También llegó a jugar con la selección española absoluta en una ocasión, en un partido amistoso contra Polonia, además de formar parte de la convocatoria para el Mundial de Italia 90. Tras su etapa en el Racing regresó al Logroñés (1997-98) para dedicarse a entrenar y especializarse en la preparación de los guardametas, siendo uno de los pioneros de esta especialidad junto al santanderino Pedro Alba.

Fue preparador de porteros en el Valencia a partir de 2001, formando parte del equipo técnico de Rafa Benítez. También acompañó a Benítez en su aventura en el Liverpool, con el que conquistó la Champions, y en 2007 regresó al Valencia, donde siguió de preparador de porteros del primer equipo compaginándolo con su participación en los cuerpos técnicos de la selección española que conquistó la Eurocopa de 2008 de la mano de Luis Aragonés y del Mundial de 2010 con Vicente del Bosque.

Pesar en el Racing

El Real Racing Club ha mostrado esta mañana su pesar por el fallecimiento de su exguardameta José Manuel Ochotorena, que disputó con la camiseta verdiblanca cinco partidos oficiales en la temporada 1995-1996. La entidad verdiblanca ha enviado en un comunicado su más sentido pésame y ha dicho que se une al dolor de sus familiares, allegados y del mundo del fútbol.

El Racing destaca que, tras colgar los guantes, Ochotorena tuvo una dilatada trayectoria como entrenador de porteros en clubes y la Selección Española, con la que se proclamó Campeón del Mundo en Sudáfrica (2010) y de Europa, en dos ocasiones, en 2008 y 2012.