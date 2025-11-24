El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los jugadores del Racing celebran y los Burgos lamentan cuando el árbitro señala el gol de Villalibre. César Manso / LOF
Diario de un sufringuista

Las gafas racinguistas

En el gol de Villalibre, los locales pidieron una falta que los verdiblancos no vimos. Y es que la objetividad está muy bien, pero el fútbol sin su punto de partidismo perdería toda la gracia

Javier Menéndez Llamazares

Javier Menéndez Llamazares

Lunes, 24 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

EMinuto sesenta. El balón acaba de entrar en la portería del Burgos, pero los aficionados del Racing aguantan la respiración, porque el árbitro, en lugar ... de indicar el gol o sancionar falta, se ha quedado parado junto al área, pidiendo calma por mímica a los jugadores. ¿Se nos había saltado algo, con el fragor de la batalla?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Adiós a la panderetera Conchi García, maestra y guardiana de la música tradicional cántabra
  2. 2

    Herido grave un hombre de 41 años, vecino de Los Corrales, tras un altercado en la zona de vinos de Torrelavega
  3. 3

    Prohibido conducir sin permiso por las calles peatonales de Torrelavega
  4. 4

    El frío abandona Cantabria, pero llega una borrasca que activa la alerta por viento y oleaje
  5. 5

    Malestar e inquietud entre los opositores de Cantabria afectados por el cambio de Educación
  6. 6

    Estética, barberías, gimnasios y gastronomía, la nueva generación del comercio en Cantabria
  7. 7

    Repsol avanza en las obras para tapar el Canal de Urdón y rehabilitar el paso
  8. 8

    El Ayuntamiento de Santander diseña un plan de acción para «atajar» los diez puntos negros de inundaciones
  9. 9 Ramis afea la conducta de José Alberto y los árbitros
  10. 10

    Cantabria se prepara para la llegada de Verifactu y la facturación electrónica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Las gafas racinguistas

Las gafas racinguistas