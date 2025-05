Así se gana al Almería

El Racing tiene el domingo por la noche, conociendo los resultados de todos sus rivales en la carrera por el ascenso, la oportunidad de dejar ... finiquitada su clasificación para jugar la fase de ascenso y asegurar el seguir en la lucha por ascender directamente. Es una final sin serlo, pero ganar en Almería pondría tierra de por medio tanto con los locales como con el Granada y podría dar cierta tranquilidad para que las dos últimas jornadas sean solo de aspirar a más y no vivirlas con nefastos recuerdos de la temporada pasada revoloteando en las cabezas de los miembros del equipo.

1 Salida A contener el presumible gran arranque local

El inicio del partido puede ser clave ante un rival que buscará ganar en casa porque no se puede fiar de lo que sume fuera, donde les está costando mucho. Es de esperar que tengan un inicio fuerte y será muy importante cómo sale el equipo al campo y no cometer errores que luego pueda costar mucho darles la vuelta. Los de Rubi llevan sus últimos cuatro partidos en casa contados con victorias y en todas se han puesto por delante en el marcador. Es un equipo irregular que necesita sentirse cómodo y ver que su fútbol arriesgado tiene fruto para poder ir bien en los partidos. Hacerles el partido complicado de inicio debe ser objetivo primordial, que no tengan ritmo de balón.

2 Rival dominador Habrá momentos en los que el Racing no tendrá el balón

El Almería es un equipo que quiere ser protagonista en todos los partidos, por lo que se antoja imprescindible para el equipo mejorar las prestaciones sin balón. Los de Rubi quieren jugar, ser propositivos con la pelota y llevar a muchos jugadores a campo rival para a partir de ahí tener movilidad constante para generar ventajas y superioridades, bien con las incorporaciones de sus laterales o moviendo el balón con velocidad para encontrar por dentro a uno de los muchos talentosos pasadores que tienen. El Racing va a tener momentos de no tener mucho balón y será necesario que estén mentalizados para ello porque va a tocar juntarse y ayudarse mucho para igualar al rival.

3 Bandas Será necesario un plan para contener a Pubill

El Racing lleva tiempo sufriendo para tapar los ataques por banda de los rivales, si bien parece que en las últimas jornadas ha habido una ligera mejoría. En el Almería destaca Pubill en banda derecha, un lateral de muy buen físico y muy buenas prestaciones ofensivas. Se antoja muy necesario tener un plan para pararlo, independientemente de si es convencer a quien juegue en banda izquierda (presumiblemente Vicente) de que tiene que bajar con él o hacer ajustes con algún centrocampista y que el jugador de banda se quede arriba para amenazar tras robo. Menos insistente pero igual de efectivo es Álex Centelles en izquierda, pues el lateral lleva un gol y cuatro asistencias en Liga. Mucho peligro en los laterales.

4 Centro del campo Duelos clave para evitar posesiones largas locales

Aunque tienen la baja de Melamed, esa zona del campo es muy talentosa. Parten del trabajo de Doin Lopy para equilibrar a los demás, pero con balón Arribas y Melero tienen mucho talento. Seguramente sea Robertone el sustituto de Melamed, con menos calidad individual y desborde pero más trabajador y llegador. En todo caso el Racing tendrá que estar muy bien en esta parcela del campo para evitar posesiones muy largas pues a base de tocar y moverse acaban encontrando situaciones en las que uno de ellos tiene tiempo para mandar un buen balón a Luis Suárez o Baptistao y esto habrá que evitarlo todas las veces que sea posible.

5 Amenazar El Almería sufre mucho con posesiones y contras rivales

Contra este tipo de equipos con una mentalidad tan dominadora y de asentarse en campo rival, es imprescindible que no estén cómodos y nada les molesta más que correr detrás del balón o sufrir contras, pues les obligan a replegar y tener que volver a asentarse. Si el Racing, tras pérdida, es capaz de mantener la posesión juntando unos buenos pases, o si consigue salir a la contra de manera continuada, va a hacer el partido muy incómodo a su rival. Cortarles su ritmo de juego, hacerles retroceder y que sientan que no pueden estar cómodos viviendo en campo rival es algo básico desde lo que empezar a trabajar al Almería.

6 Detalles La concentración puede marcar la diferencia

Es fácil de decir y difícil de hacer, porque el rival tiene mucha calidad, pero a estas alturas, con la presión que tienen todos encima, las pocas jornadas que quedan y el nerviosismo que puede entrar si el partido se pone en contra, que todos estén metidos y teniendo muy claro qué hacer va a suponer la diferencia. Marcas en estrategias defensivas, ayudas al rival al que no podemos permitirle que ejecute cómodo determinada acción, ganar los duelos, hacer una falta cuando haya que hacerla… Ese cúmulo de pequeñas tomas de decisiones y ejecuciones de las mismas que hacen que a veces una jugada desemboque en peligro por parte del rival o que quede cortada de raíz, tienen que estar atadas y bien atadas.