David Carmona | Futbolista del Racing «Tengo hambre, ganas y el Racing es el sitio oportuno para crecer como futbolista» David Carmona, vestido de racinguista durante su presentación ayer en El Sardinero. / Juanjo Santamaría David Carmona, cedido por el Cádiz este año, asume la «competencia con Buñuel; somos jugadores del mismo perfil y queremos crecer con el equipo» MARCOS MENOCAL Santander Martes, 23 julio 2019, 07:26

«Tengo hambre, ganas de mejorar y estoy en el sitio oportuno para seguir creciendo como futbolista. El Racing es una oportunidad de oro para mí». Estas fueron las primeras palabras de David Carmona durante su presentación como jugador del Racing ayer en El Sardinero. «Tengo amigos, como Nico Hidalgo, que me han hablado maravillas del Racing», explicó el sevillano en su afán de argumentar la razón que le hizo aceptar la cesión del Cádiz al conjunto cántabro por una temporada. Le acompañaron Chuti Molina, director deportivo, y Víctor Alonso, director general del club, que fue precisamente el que apuntó a ese deseo inquebrantable del defensa por vestirse de verdiblanco. «Fue su preferencia desde el principio y apretó y remó hasta el final para estar aquí».

Carmona se formó en las categorías inferiores del Sevilla, con el que llegó a debutar en Primera División con apenas 19 años. Perteneció a la plantilla que ascendió al filial (Sevilla Atlético) a Segunda División, con el que ha jugado más de setenta partidos en la categoría. La pasada campaña salió al Cádiz, con el que disputó siete partidos. Carmona llega a Santander para reforzar el puesto de lateral derecho, ocupado en la actualidad por Aitor Buñuel, con el que ya ha tenido oportunidad de hablar. «Se trata de un perfil de jugador muy parecido a mí; nos gusta ser protagonistas y dada la personalidad que tiene tengo claro que vamos a ir a muerte el uno con el otro. Ha sido el primero que se me ha acercado para acogerme, como el resto». El último fichaje en llegar al Racing se definió como «un defensa que le gusta atacar, pero que no olvida que es defensa. Me gusta ganar duelos y tengo experiencia en la categoría pese a mi juventud».

Destacó la historia del Racing. «Todos conocemos quién es este equipo» y admitió que Hidalgo le convenció: «Él me dijo lo genial que le ha ido aquí, el ambientazo de El Sardinero y todo lo que me dijo fue bueno». Carmona repitió que su objetivo «es hacer que el Racing haga buena temporada». El joven futbolista recalcó «las ganas que tienen todos de que este club suba y crezca y con trabajo se ha conseguido y aquí estoy para sumar». El nuevo lateral derecho, que llegó el pasado jueves a Santander y presenció el primer partido de sus compañeros en Guarnizo desde la grada, tiene claros sus objetivos: «Nunca se deja de mejorar. Esto es como un reto; me marco el defender a muerte, el decidir mejor cuando incorporarme al ataque...». Confía en que «este vestuario me va a dar mucho. El míster me presentó y sentí el apoyo de todos... Me marco el crecimiento personal y colectivo».

«Soy un jugador ofensivo, pero no me olvido que soy defensa y lo dejaré todo por el equipo»

A sus apenas 22 años ya conoce lo que es pertenecer a los combinados españoles sub 19 y sub 21. Su progresión fue meteórica en las filas del conjunto hispalense, sin embargo la pasada campaña no disfrutó de los minutos que buscó con su salida al Cádiz. Chuti Molina fue el encargado de explicar la situación. «Es cierto que el año pasado no jugó lo que quería; se encontró con la explosión de un jugador como Rober Correa; el entrenador buscaba unas características muy concretas y se decidió por Correa antes que por Carmona. Nada más».

«Me ha hablado maravillas de este equipo. A él le fue genial y todo lo que me ha dicho es bueno»

Con Carmona se completa -a priori- los puestos de lateral. Primeramente se fichó a Moi y Abraham Minero, para la banda izquierda y ahora con el sevillano se fortalece la derecha, donde ya estaba Aitor Buñuel, el autor del gol del ascenso en Son Malferit ante el Atlético Baleares.

Tras las palabras del futbolista, llegó el turno de las preguntas para Molina. El mandatario volvió a ser muy tajante en cuanto a su cuota de responsabilidad y en relación a los movimientos que la dirección deportiva está llevando a cabo: «Sigo pensando que si yo soy capaz de formar una plantilla competitiva, el cuerpo técnico no va a fallar».

Perfil de los fichajes

Molina animó a echar un vistazo a los fichajes para darse cuenta de por «dónde van los tiros». «A David hace un año le quería España entera. La gran mayoría de ellos son jugadores que el último año para ellos ha sido difícil, caso de Carmona, pero jugadores con calidad y que nos van a ayudar».

«Nunca se deja de mejorar. Me marco como reto el crecer personalmente y con el colectivo»

A colación de los consejos de Nico Hidalgo al propio Carmona, Molina fue preguntado sobre la posibilidad de que el extremo derecho regresara -cedido nuevamente por el Cádiz- al Racing. «Confío en que sí. Tengo la esperanza de que sí. Para nosotros es la primera opción. No hay más que ver cómo le despidió la afición. Hacemos todo lo que podemos para que vuelva». Un caso similar al de Enzo Lombardo, cedido por el Mallorca la temporada pasada, y al que también quiere repescar. «Está difícil, pero no imposible. Está gustando mucho; están saliendo muchos jugadores, pero él no. También faltan muchos por llegar al Mallorca». Molina repitió que hay que ser «pragmáticos» y «esperar pero sin hacer tonterías». Para el manchego «son jugadores llamados a destacar en la categoría, al igual que Cayarga, pero no podemos perjudicarnos. Hay más opciones».

«Para mí el Racing es una oportunidad de oro. Todos sabemos quién es este equipo y lo que significa»

Finalmente, tanto Molina como Alonso se refirieron a las informaciones aparecidas en los últimos días sobre el riesgo real de que el Málaga desaparezca por su posible irresponsabilidad financiera o los supuestos problemas económicos que afectan al conjunto andaluz y a Las Palmas, dos de los primeros rivales del Racing en la Liga. «Nosotros no tenemos ninguna inquietud ni temor porque hemos sido tremendamente respetuosos y responsables con la situación financiera del club», aseguró Alonso, quien añadió que «hacer trampas es absurdo. Sería peor el remedio que la enfermedad. Ahora mismo confiamos en que LaLiga supervise bien el trabajo y se pueda competir en igualdad de condiciones», concluyó el mandatario racinguista.