Las horas clave del día más esperado La afición tiene previsto realizar otro espectacular recibimiento a su equipo. SERGIO HERRERO Santander Domingo, 26 mayo 2019, 08:28

Llegó el día. El momento clave. El primer capítulo de la gran final. Pero la jornada no se quedará únicamente en lo que pase, durante noventa minutos, desde las 18.30 horas. El racinguismo estará en movimiento desde primera hora para empujar a su equipo en una cita capital.

9.00 | Hora de apertura de las taquillas

Será el momento en el que los aficionados rezagados, los que se animen a última hora, puedan adquirir su entrada para asistir al encuentro. De todas formas, la posibilidad de adquirir una localidad a través de la web oficial del club está abierta las 24 horas.

12.00 | Previa en el local de Juventudes Verdiblancas

La Peña Juventudes Verdiblancas ha citado a sus socios y a otros aficionados racinguistas en su local, situado en la Bajada de La Encina, en las horas previas al encuentro.

13.00 | Comienzo de la 'Fiesta del play off'

El Racing y el Ayuntamiento de Santander han organizado conjuntamente unos festejos previos al encuentro, que arrancarán a las 13.00 horas con el reparto de 1.000 raciones de cocido montañés y chorizo a la brasa -al precio de un euro, que irá destinado íntegramente a la Fundación Racing-. Además, habrá DJ para los mayores y actividades para los más pequeños: hinchables o pintacaras. También se instalará un fotomatón gratuito.

15.45 | Salida del corteo hacia el estadio

Es la hora prevista para que parta el corteo desde el local de Juventudes Verdiblancas en Los Pinares, con dirección al estadio, como las últimas ocasiones en que se ha realizado. El objetivo, llegar a recibir a los futbolistas a la puerta de los Campos de Sport.

16.15 | El autobús racinguista parte desde Mogro

Pronto, pero listo para coincidir con la afición racinguista en los aledaños de los Campos de Sport, el autobús verdiblanco partirá desde el Milagros Golf de Mogro.

16.45 | Concentración para recibir a los futbolistas

Tras la llegada del corteo a los aledaños del estadio, la afición racinguista se ha citado a esa hora para realizar, como en anteriores ocasiones, un espectacular recibimiento a los autobuses de ambos equipos. Para animar a los de casa y para tratar de amedrentar a los visitantes. Se trata de uno de los puntos álgidos de la jornada, ya que siempre deja destacadas imágenes. El autocar racinguista llegará desde Mogro, por la S-20.

17.00 | Apertura de las puertas del estadio

Los aficionados verdiblancos que quieran acceder pronto a su asiento podrán hacerlo una hora y media antes del comienzo del encuentro, momento en que se abrirán todas las puertas de los Campos de Sport (en caso de lluvia podría trasladarse la fiesta).

18.20 | Tifo y salida de los jugadores al terreno de juego

Unos minutos antes del pitido inicial, los jugadores saltarán al terreno de juego. Sonará 'La fuente de Cacho' y, además, la Gradona de los Malditos ha preparado un tifo espectacular.

18.30 | Inicio del encuentro ante el Atlético Baleares

El colegiado decretará el inicio del partido de ida de este play off de ascenso. El momento esperado por todo el racinguismo. Se prevé que el estadio esté prácticamente lleno -no se descarta que se agoten las localidades y, quien no pueda acudir, podrá ver el choque en directo y en abierto a través de Cuatro, que retransmitirá el encuentro a nivel nacional. Cada espectador se encontrará en su asiento una pequeña bandera verde.

20.15 | Hora aproximada de finalización del partido

Pocos minutos después de las 20.15 horas, debido al tiempo añadido, finalizará el encuentro de ida de la eliminatoria frente al Atlético Baleares. A partir de ahí, los racinguistas tendrán que esperar a conocer el horario del choque de vuelta en Son Malferit, en Palma.

20.30 | Rueda de prensa de Ania y salida de los jugadores

Poco después del final del partido, los aficionados podrán quedarse a saludar a los futbolistas a su salida de los Campos de Sport, mientras Iván Ania ofrezca su rueda de prensa.