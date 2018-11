Fútbol | Racing Iván Ania confirma que Figueras no estará el domingo ante el Bilbao Athletic Alberto Aja Iván Ania confirma que Figueras no estará el domingo ante el Bilbao Athletic LEILA BENSGHAIYAR Viernes, 9 noviembre 2018, 14:13

Iván Ania no quiere arriesgar. A pesar de que Jordi Figueras se sumó esta mañana en la sesión de entrenamiento a los rondos que efectuaban sus compañeros el técnico asturiano prefiere ser precavido y reservar al central para evitar una recaída que podría penalizar al equipo más adelante. «Jon Ander y Figueras si quisíeramos que participcarán podrían hacerlo, pero no vamos a arriesgar. Creo que no merece la pena. Si fuera el último partido de play off o de Liga y tuvieran que jugar podrían jugar, pero no queremos arriesgar», señaló Ania en sala de prensa.

Figueras se sumó hoy al entrenamiento en grupo por primera vez desde su lesión, ya que durante la semana no ha realizado trabajo con el resto de compañeros, sino un trabajo individualizado. El ilerdense cayó lesionado de su gemelo derecho en Gijón y se perdió el partido ante el Calahorra (5-0), Betis (0-1) y el del pasado domingo en Irún (0-3), aunque Ania encontró remplazo para el que es un indiscutible en la zaga cántabra. Julen, Puras y Olaortua suplieron al central catalán y el resultado fue más que óptimo, por lo que su ausencia no produce un desasosiego acuciante para el técnico asturiano.

Por su parte Kitoko, Rulo y Segovia sí completaron el entrenamiento matinal con normalidad y todos ellos estarán a disposición de Ania el domingo para el partido ante el Bilbao Athletic. «Todos están para jugar y ya fueron convocados la semana pasasa. Han entrenado con normalidad, si los necesitamos van a poder jugar», avanzó el asturiano.